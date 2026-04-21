Italy triệt phá đường dây mại dâm gây sốc Serie A

Theo tờ Gazzetta dello Sport, lực lượng Cảnh sát Tài chính Milan đã triệt phá một đường dây mại dâm cao cấp ngay giữa trung tâm thành phố ngày 20/4. Tổ chức này núp bóng một công ty tổ chức sự kiện để cung cấp dịch vụ "trọn gói" cho khách giàu có, từ những đêm vui chơi tại các câu lạc bộ sang trọng cho đến dịch vụ tình dục tại khách sạn cao cấp.

Để sử dụng các dịch vụ này, khách hàng phải chi những khoản tiền rất lớn, có thể lên tới vài nghìn euro. Nhờ đó, nhóm đối tượng thu lợi bất chính với số tiền đáng kể, hiện đã bị cơ quan chức năng thu giữ.

Cuộc điều tra do Viện Công tố Milan phối hợp thực hiện đã dẫn tới việc bắt giữ 4 nghi phạm được cho là cầm đầu đường dây. Họ đối mặt với các cáo buộc nghiêm trọng như môi giới, bóc lột mại dâm và rửa tiền từ hoạt động phi pháp.

Khách hàng của đường dây mại dâm cao cấp này bao gồm cả những cầu thủ đang thi đấu tại Serie A.

Theo kết quả điều tra, đường dây này không chỉ tuyển mộ gái gọi chuyên nghiệp mà còn lôi kéo các cô gái trẻ tại những sự kiện xã hội, tận dụng mạng lưới quan hệ trong giới hộp đêm để mở rộng hoạt động.

Đáng chú ý, danh sách khách hàng được mô tả là “đặc biệt giàu có”. Trong hồ sơ điều tra xuất hiện nhiều doanh nhân, cùng với số lượng đáng kể cầu thủ đang thi đấu tại Serie A. Những cầu thủ này bao gồm những người sinh sống tại vùng Lombardy cũng như các ngôi sao tới Milan thi đấu trên sân khách.

Hiện tại, danh tính của các cầu thủ này chưa được cơ quan điều tra công bố đầy đủ.

Theo ước tính, tổng doanh thu của đường dây này đã vượt quá 1,2 triệu euro (khoảng hơn 37 tỷ đồng), phơi bày góc khuất phía sau ngành giải trí xa xỉ tại Milan.