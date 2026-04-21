TP.HCM cần huy động khoảng 900.000 tỷ đồng cho triển khai Đề án chuyển đổi xanh

Thông tin được ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết tại sự kiện công bố Dự án “Việt Nam Xanh 2026” chiều 21/4, tại TP.HCM.

Theo ông Thạnh, yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, ổn định nguồn cung và giảm phát thải đang trở nên cấp thiết; gắn chặt với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước, các đô thị lớn như TP.HCM không chỉ thích ứng với biến đổi khí hậu, mà cần chủ động đi trước, dẫn dắt và định hình xu thế phát triển mới.

Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM. (Ảnh: Quang Định)

TP.HCM xác định chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo là 3 trụ cột chiến lược xuyên suốt. Hiện Thành phố đang triển khai Đề án chuyển đổi xanh giai đoạn 2025–2035 với 10 trụ cột, 76 chỉ tiêu cụ thể. Để thực hiện, cần huy động nguồn lực khoảng 900.000 tỷ đồng.

"Chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn, mà là điều kiện tiên quyết để TP.HCM duy trì vai trò đầu tàu kinh tế và nâng tầm cạnh tranh trong kỷ nguyên mới", ông Thạnh cho biết.

Trong toàn bộ tiến trình chuyển đổi xanh, chuyển đổi năng lượng là trụ cột then chốt. TP.HCM đang triển khai các định hướng lớn gồm phát triển năng lượng tái tạo, thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm, phát triển hydro xanh... hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050.

Trong lĩnh vực đô thị và giao thông, mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ phương tiện giao thông công cộng đều sử dụng năng lượng sạch.

Hiện TP.HCM đang tập trung ưu tiên nguồn lực cho các dự án xanh, với mục tiêu từng bước trở thành trung tâm chuyển đổi xanh của khu vực Đông Nam Á.

Theo ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM, Thành phố đang đứng trước yêu cầu cấp bách phải cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng bền vững.

Sản xuất bền vững, giảm phát thải là mục tiêu cấp bách TP.HCM đang quyết liệt thực hiện. (Ảnh: Quang Định)

Đề án chuyển đổi xanh đã được TP.HCM xây dựng với 10 trụ cột, bao gồm năng lượng xanh; giao thông - logistics xanh; hạ tầng đô thị xanh; công nghiệp xanh; thương mại - dịch vụ xanh; nông nghiệp xanh, tài chính xanh; lối sống xanh, chính sách xanh và nhân lực xanh.

Hạ tầng đô thị xanh là lĩnh vực đặc biệt ưu tiên bên cạnh giao thông và năng lượng, vốn là lĩnh vực chiếm tỷ trọng phát thải lớn nhất.

Cũng theo Viện Nghiên cứu phát triển, dự kiến chi phí đầu tư cho các chương trình, dự án trọng điểm thuộc 10 trụ cột chuyển đổi xanh này cần 900.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước khoảng 20% ưu tiên hạ tầng năng lượng, giao thông, xử lý chất thải và hạ tầng dữ liệu.

Nguồn vốn còn lại từ vốn xã hội hóa, PPP huy động từ các doanh nghiệp, quỹ đầu tư, vốn quốc tế và ODA từ các định chế tài chính...

Để huy động nguồn lực, TP.HCM dự kiến sẽ áp dụng đồng bộ nhiều công cụ tài chính. Trong đó, đáng chú ý là phát hành trái phiếu xanh đô thị; xây dựng cơ chế tín chỉ carbon địa phương; triển khai các chính sách khuyến khích tài chính xanh như miễn, giảm hoặc ưu đãi thuế, phí đối với các doanh nghiệp, tổ chức đầu tư vào năng lượng tái tạo, kinh tế tuần hoàn và hạ tầng xanh...

Các chuyên gia cho rằng trên cơ sở các cơ chế đặc thù tạo điều kiện thuận lợi cho thí điểm chính sách mới, TP.HCM hoàn toàn có khả năng dẫn dắt làn sóng xanh hóa của khu vực ASEAN, trở thành mô hình chuyển đổi năng lượng bền vững cho các siêu đô thị đang phát triển.