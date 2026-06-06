Bahrain tuyên bố đánh chặn 3 tên lửa của Iran

(VTC News) -

Lực lượng quốc phòng Bahrain tuyên bố Iran "tiếp tục hành động gây hấn có hệ thống thông qua những cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái tàn bạo nhắm vào dân thường tại Vương quốc Bahrain".

Thông báo không nêu rõ chính xác thời điểm tên lửa được phóng, nhưng người dân ở Bahrain được yêu cầu di chuyển đến nơi an toàn trong đêm khi còi báo động được kích hoạt.

Khói đen cuồn cuộn bốc lên sau cuộc tấn công ở khu vực Trung Đông. (Ảnh: Reuters)

"Bộ Chỉ huy tối cao khẳng định tất cả vũ khí và đơn vị của họ đều ở mức độ sẵn sàng cao nhất và hoàn toàn chuẩn bị để bảo vệ Vương quốc", lực lượng quốc phòng Bahrain tuyên bố và gọi vụ tấn công là "sự vi phạm trắng trợn luật nhân đạo quốc tế".

Theo Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, quan đội nước này cũng đánh chặn loạt tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái do Iran phóng về phía Kuwait và Bahrain trong cuộc tấn công đêm qua.

Trong khi đó, Kuwait lên án mạnh mẽ "cuộc tấn công tàn bạo và liên tiếp của Iran", vụ mới nhất được cho là xảy ra sáng nay 6/6. "Nhà nước Kuwait bảo lưu toàn bộ quyền thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ an ninh và lãnh thổ của mình", Bộ Ngoại giao Kuwait tuyên bố.

Cùng thời điểm, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng này “bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran phóng về phía eo biển Hormuz”.

"Cách đây ít phút, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz. Những chiếc UAV này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động hàng hải trong khu vực", thông báo của CENTCOM có đoạn.

Trong khi ở mặt trận khác, một số binh sĩ Lebanon, trong đó có một sĩ quan cấp cao được cho đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon.

"Một số quân nhân, bao gồm cả một sĩ quan hy sinh trong cuộc đột kích dã man của Israel nhằm vào phương tiện quân sự trên đường Khardali-Nabatiyeh", quân đội cho biết. Theo hãng thông tấn quốc gia chính thức của Lebanon, sĩ quan thiệt mạng là một chuẩn tướng.