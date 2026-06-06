Mỹ tuyên bố bắn hạ UAV Iran, không kích đảo chiến lược tại eo biển Hormuz

(VTC News) -

Trong thông báo trên mạng xã hội ngày 6/6, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận lực lượng này đã “bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran phóng về phía eo biển Hormuz”.

"Cách đây ít phút, lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã bắn hạ 4 máy bay không người lái tấn công một chiều của Iran được phóng về phía eo biển Hormuz. Những chiếc UAV này gây ra mối đe dọa trực tiếp đối với hoạt động hàng hải trong khu vực", thông báo của CENTCOM có đoạn.

CENTCOM cho biết phía Mỹ đã tấn công các địa điểm đặt radar giám sát ven biển của Iran ở Goruk và trên đảo Qeshm để phòng vệ trước các cuộc tấn công tiếp theo.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận đã bắn hạ UAV Iran và tấn công các địa điểm radar giám sát ven biển ở Goruk cũng như trên đảo Qeshm. (Ảnh: Reuters)

"Lực lượng Mỹ vẫn duy trì trạng thái cảnh giác và sẵn sàng đáp trả những hành động gây hấn từ phía Iran để phòng vệ", CENTCOM khẳng định.

Theo AP, vụ việc này tiếp tục phủ bóng đen lên nỗ lực duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Trước đó chỉ vài ngày, một cuộc tấn công bằng UAV nghi là của Iran đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại sân bay quốc tế Kuwait, khiến một người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và buộc sân bay phải tạm ngừng hoạt động.

Dù vậy, Tổng thống Trump vẫn tỏ ra lạc quan về triển vọng hạ nhiệt căng thẳng. Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm bang Wisconsin ngày 5/6, ông cho rằng "mọi việc với Iran dường như đang diễn ra khá tốt".

“Chúng ta sẽ sớm rút khỏi Iran, và kết quả sẽ rất dứt khoát theo cách này hay cách khác, dù là bằng một thỏa thuận trên giấy tờ hay những biện pháp cứng rắn. Cách cứng rắn có lẽ còn dễ hơn, nhưng dù thế nào chúng ta cũng sẽ giải quyết xong”, ông Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Wisconsin.

Đảo Qeshm là hòn đảo lớn nhất Vịnh Ba Tư với diện tích khoảng 1.445 km². Nơi đây có vị trí chiến lược đặc biệt khi kiểm soát cửa ngõ eo biển Hormuz - tuyến hàng hải vận chuyển năng lượng quan trọng bậc nhất thế giới. Qeshm thực tế đóng vai trò như một “tàu sân bay” không thể chìm của Iran.