Cựu Chủ tịch Google: Việt Nam có tiềm năng để dẫn đầu về AI trong tương lai

(VTC News) -

"Với lợi thế về con người, đặc biệt là thành tích nổi bật tại các kỳ Olympic Toán học Quốc tế, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để dẫn đầu về AI trong tương lai", ông Eric Schmidt, cựu Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Google, nhận định tại tọa đàm "Phát triển AI tại Việt Nam cùng cựu Chủ tịch Tập đoàn Google" diễn ra ngày 5/6, tại Hà Nội.

Sự kiện do Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) phối hợp với Aitomatic (Mỹ) tổ chức, thu hút sự tham gia của đại diện các doanh nghiệp công nghệ, viện nghiên cứu, trường đại học và chuyên gia AI hàng đầu Việt Nam.

Ông Eric Schmidt, cựu Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Google, chia sẻ tại sự kiện. (Ảnh: Hùng Cường)

Tại chương trình, ông Eric Schmidt đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo của Việt Nam. Ông bày tỏ mong muốn đồng hành cùng Việt Nam trong việc xây dựng hệ sinh thái AI, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và thúc đẩy kết nối với mạng lưới công nghệ toàn cầu.

Theo cựu Chủ tịch Google, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế để tham gia sâu vào cuộc đua AI, đặc biệt là nguồn nhân lực trẻ có nền tảng tốt về toán học và khoa học công nghệ. Ông cũng cho biết sẵn sàng hỗ trợ các sáng kiến như hình thành quỹ đầu tư tư nhân cho AI, kết nối doanh nghiệp và nhân tài công nghệ, cũng như cấp học bổng cho sinh viên Việt Nam.

Các đề xuất hợp tác này được kỳ vọng sẽ sớm được triển khai thông qua sự phối hợp giữa NIC, các trường đại học và các cơ quan liên quan, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái AI và đổi mới sáng tạo trong nước.

Ông Eric Schmidt, Giám đốc NIC Vũ Quốc Huy (thứ hai từ phải sang) cùng các diễn giả tại sự kiện. (Ảnh: Hùng Cường)

Phát biểu tại tọa đàm, ông Vũ Quốc Huy, Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, cho biết Việt Nam đang đứng trước cơ hội quan trọng để bứt phá trong lĩnh vực AI và các công nghệ chiến lược.

Ông cho rằng với vai trò là đầu mối quốc gia về đổi mới sáng tạo, NIC đang tích cực kết nối Chính phủ, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học với các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và mạng lưới chuyên gia quốc tế nhằm thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi AI và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam.

Theo ông Huy, một trong những trọng tâm của NIC là thu hút các tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư và chuyên gia hàng đầu thế giới đến Việt Nam, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận công nghệ tiên tiến, nguồn vốn chất lượng cao và thị trường toàn cầu. Mục tiêu là hình thành thế hệ doanh nghiệp công nghệ Việt Nam có khả năng cạnh tranh quốc tế trong các lĩnh vực như AI, bán dẫn, robot, UAV và công nghệ số.

Các đại diện doanh nghiệp cũng diễn giả thảo luận về cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển AI. (Ảnh: Hùng Cường)

Tại tọa đàm, các đại biểu cũng thảo luận về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam trong quá trình phát triển AI, bao gồm xây dựng hạ tầng tính toán, trung tâm dữ liệu, AI chủ quyền (Sovereign AI), nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu và phát triển (R&D), cũng như phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của ông Eric Schmidt cùng đoàn chuyên gia AI quốc tế. Chuyến công tác được đánh giá là cơ hội quan trọng để tăng cường kết nối giữa Việt Nam với các chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới, qua đó thu hút nguồn lực tri thức, công nghệ và đầu tư chất lượng cao cho lĩnh vực AI.