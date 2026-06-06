Lamine Yamal xuất sắc nhất mùa giải La Liga 2025-2026

(VTC News) -

Ngày 5/6, Lamine Yamal được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga 2025-2026 (giải bóng đá vô địch quốc gia Tây Ban Nha) sau màn trình diễn ấn tượng trong màu áo Barcelona, góp công lớn giúp đội bóng xứ Catalan bảo vệ thành công chức vô địch.

Tiền đạo 18 tuổi ghi 16 bàn thắng và có 12 pha kiến tạo, giúp Barcelona giành danh hiệu La Liga thứ 29 trong lịch sử. Đội chủ sân Camp Nou kết thúc mùa giải với 94 điểm, nhiều hơn đại kình địch Real Madrid 8 điểm.

Không chỉ gây ấn tượng bằng các con số, Yamal còn trở thành nỗi ám ảnh với mọi hàng phòng ngự tại Tây Ban Nha nhờ khả năng rê bóng, tốc độ, kỹ thuật và những khoảnh khắc tạo đột biến.

Lamine Yamal lần đầu tiên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. (Ảnh: AP)

Trong cuộc đua giành giải thưởng cá nhân cao quý nhất mùa giải, Yamal vượt qua nhiều ứng viên đáng chú ý như Kylian Mbappe (Real Madrid), Vedat Muriqi (Mallorca), Pablo Fornals (Real Betis) và Nicolas Pepe (Villarreal).

Kết quả được quyết định thông qua bình chọn của người hâm mộ, đội trưởng các CLB và hội đồng chuyên môn của LaLiga.

Đây là lần đầu tiên Yamal nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất mùa giải. Năm ngoái, giải thưởng này thuộc về đồng đội của anh tại Barcelona là Raphinha.

Thành tích của Yamal có thể còn ấn tượng hơn nếu không bị ảnh hưởng bởi các chấn thương háng và gân kheo. Anh dính chấn thương trong trận thắng 1-0 trước Celta Vigo hồi cuối tháng 4. Vì vậy, ngôi sao trẻ chỉ ra sân trong 28 trận tại La Liga mùa này và phải nghỉ thi đấu 6 vòng cuối.

Yamal vẫn được triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha dự World Cup 2026. HLV Luis de la Fuente cho biết tiền đạo cánh này có khả năng kịp bình phục để góp mặt ở trận ra quân gặp Cape Verde ngày 15/6.

Trong khi đó, Mbappe khép lại mùa giải với danh hiệu Vua phá lưới La Liga nhờ 25 bàn thắng. Tuy nhiên, chừng đó vẫn không đủ để giúp tiền đạo người Pháp vượt qua Yamal trong cuộc bầu chọn Cầu thủ xuất sắc nhất mùa.

Ở hạng mục huấn luyện viên, Hansi Flick được vinh danh là HLV hay nhất mùa sau khi đưa đội bóng bảo vệ ngôi vương với phong độ ổn định. Trong khi đó, thủ môn Joan Garcia nhận giải Pha cứu thua hay nhất mùa.