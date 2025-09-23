Dembele giành Quả bóng vàng, Lamine Yamal nói gì?

(VTC News) -

Tối 23/9, gần một ngày sau lễ trao giải Quả bóng vàng 2025, Lamine Yamal có những chia sẻ đầu tiên về giải thưởng mà anh nhận được. Bai đăng của "thần đồng" của bóng đá Tây Ban Nha và câu lạc bộ Barcelona hoàn toàn không phải những lời lẽ với hàm ý gây tranh cãi.

"Sự sắp đặt của Chúa luôn hoàn hảo. Bạn phải không ngừng vươn lên để chạm tới đỉnh cao.Thật hạnh phúc khi lần thứ hai giành Cúp Kopa và xin chúc mừng Dembele với danh hiệu này (Quả bóng vàng 2025) cũng như mùa giải tuyệt vời", Lamine Yamal viết trên mạng xã hội.

Yamal giành giải Kopa và về nhì trong cuộc bầu chọn Quả bóng vàng 2025.

Cầu thủ sinh năm 2007 về nhì trong cuộc bầu chọn danh hiệu Quả bóng vàng 2025, xếp sau Ousmane Dembele. Dù thất thế rõ ràng trong cuộc đua đến danh hiệu dành cho cầu thủ xuất sắc nhất thế giới, Lamine Yamal vẫn cùng các đồng đội có mặt ở lễ trao giải. Cầu thủ 18 tuổi thậm chí đưa thêm 20 người cả gia đinh cùng bạn bè cùng đi trên chuyến chuyên cơ đến Paris, Pháp.

Lamine Yamal được vinh danh ở hạng mục Cúp Kopa - danh hiệu dành cho cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Tiền đạo của Barcelona giành giải này lần thứ hai liên tiếp.

Yamal tiếp tục khẳng định vị thế ngôi sao trẻ hàng đầu thế giới hiện tại. Anh là cầu thủ có số lần thực hiện qua người nhiều nhất trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu. Ngoài ra, cầu thủ này cũng có tổng cộng 39 lần ghi bàn và kiến tạo bàn thắng trong màu áo Barcelona ở mùa giải 2024-2025.

Dù vậy, dấu ấn của Yamal thua kém rõ rệt so với Ousmane Dembele cả về thành tích cá nhân lẫn tập thể. Thành tích nổi bật của Quả bóng vàng 2025 là vô địch UEFA Champions League, Ligue 1 (giải VĐQG Pháp), Cúp Quốc gia Pháp trong màu áo Paris Saint-Germain. Ngoài ra, anh cùng câu lạc bộ cũng lọt vào trận chung kết FIFA Club World Cup. Ngôi sao người Pháp đóng góp 35 bàn thắng và có 16 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn (tính ở mọi giải đấu cấp câu lạc bộ).