Ông Phan Trung Bá giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

(VTC News) -

Chiều 4/3, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức Kỳ họp thứ 9 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung theo thẩm quyền và thực hiện công tác cán bộ.

Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Thế Phước trình bày Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự bầu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Trung Bá.

Tiếp đó, HĐND tỉnh thực hiện quy trình bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh theo hình thức bỏ phiếu kín. Với 78/78 đại biểu (100%) dự họp tán thành, HĐND tỉnh thống nhất bầu ông Phan Trung Bá, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Dương Quốc Huy tặng hoa chúc mừng ông Phan Trung Bá (bên phải). (Ảnh: Laocai.gov.vn)

Kỳ họp cũng thông qua nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai thực hiện miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Ông Phan Trung Bá, sinh năm 1973, quê quán xã Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Ông có trình độ chuyên kỹ sư xây dựng, cao cấp lý luận chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí như: Trưởng Ban Quản lý khu thương mại Kim Thành; Trưởng Ban Quản lý dự án xây dựng đô thị - Sở Xây dựng; Trưởng Ban Quản lý dự án ODA tỉnh Lào Cai; Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Lào Cai.

Từ 1/7/2025 đến 14/10/2025, ông Phan Trung Bá giữ chức Phó Trưởng ban chuyên trách Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Từ 15/10/2025 đến trước khi được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Lào Cai.