Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa cho mẹ, vợ, người yêu năm 2026

(VTC News) -

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp đặc biệt để tôn vinh những người phụ nữ, những người luôn âm thầm yêu thương, chăm sóc và đồng hành trong cuộc sống mỗi người. Đây không chỉ là ngày để gửi lời chúc mà còn là cơ hội để phái mạnh thể hiện sự quan tâm bằng những món quà thiết thực, mang giá trị tinh thần sâu sắc.

Tuy nhiên, câu hỏi quen thuộc mỗi năm vẫn luôn khiến nhiều người băn khoăn: ngày 8/3 nên tặng quà gì cho mẹ, vợ hay người yêu để vừa ý nghĩa vừa phù hợp?

Nếu bạn vẫn đang “bí” ý tưởng hoặc muốn tìm kiếm những lựa chọn vừa tinh tế vừa thực tế, danh sách quà tặng dưới đây được chọn lọc kỹ lưỡng sẽ là gợi ý đáng tham khảo. Mỗi món quà đều mang thông điệp riêng, giúp bạn gửi gắm tình cảm chân thành đến những người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời.

Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa tặng mẹ

Dưới đây là những món quà 8/3 ý nghĩa thiết thực dành tặng mẹ.

Quà handmade

Những món quà handmade luôn mang giá trị tinh thần đặc biệt bởi chúng chứa đựng thời gian, công sức và tình cảm của người tặng. Một tấm thiệp viết tay, khung ảnh tự làm hay album kỷ niệm gia đình có thể không đắt tiền nhưng lại khiến mẹ cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành. Chính sự mộc mạc và cá nhân hóa khiến quà handmade trở thành lựa chọn giàu cảm xúc trong ngày 8/3.

Áo dài

Áo dài luôn gắn liền với hình ảnh người phụ nữ Việt Nam dịu dàng và thanh lịch, vì vậy đây là món quà mang tính biểu tượng dành tặng mẹ trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Một chiếc áo dài được chọn theo sở thích màu sắc, chất liệu phù hợp với độ tuổi không chỉ giúp mẹ thêm tự tin mà còn thể hiện sự tinh tế của con cái.

Món quà này đặc biệt ý nghĩa khi mẹ có thể mặc trong các dịp khác nhau. (Ảnh: Quyên Nguyễn)

Trang sức

Trang sức là món quà truyền thống nhưng chưa bao giờ lỗi thời khi nhắc đến quà tặng cho mẹ. Một chiếc vòng cổ, đôi bông tai hoặc lắc tay với thiết kế trang nhã sẽ giúp mẹ thêm phần sang trọng mà vẫn phù hợp trong sinh hoạt thường ngày. Điều quan trọng không nằm ở giá trị lớn hay nhỏ mà ở sự lựa chọn phù hợp với phong cách của mẹ.

Máy massage

Khi tuổi tác tăng lên, sức khỏe và sự thư giãn trở thành điều mà nhiều người mẹ cần hơn cả. Máy massage vì thế được xem là món quà thiết thực, thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của mẹ một cách trực tiếp. Các thiết bị massage cổ vai gáy, chân hoặc toàn thân giúp giảm đau nhức, cải thiện tuần hoàn máu và mang lại cảm giác thư thái sau ngày dài.

Món quà 8/3 mang tính chăm sóc thể chất và mong mẹ được nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sản phẩm nhà bếp thông minh

Những sản phẩm nhà bếp thông minh như nồi chiên không dầu, máy xay đa năng hay thiết bị nấu tự động sẽ giúp việc nấu ăn trở nên nhẹ nhàng hơn. Đây không đơn thuần là món đồ gia dụng mà còn là cách giúp mẹ tiết kiệm thời gian và công sức mỗi ngày.

Thực phẩm dinh dưỡng

Sức khỏe luôn là ưu tiên hàng đầu khi lựa chọn quà tặng cho mẹ, và thực phẩm dinh dưỡng là lựa chọn phù hợp với nhiều độ tuổi. Các sản phẩm như yến sào, sữa dinh dưỡng, đông trùng hạ thảo hoặc thực phẩm bổ sung sức khỏe đều mang ý nghĩa chăm sóc lâu dài.

Bộ ảnh studio

Một bộ ảnh studio gia đình hoặc chân dung riêng cho mẹ là món quà mang giá trị kỷ niệm lâu dài. Việc tặng mẹ một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp giúp lưu giữ thanh xuân, nụ cười và những khoảnh khắc đáng nhớ. Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là cách ghi lại dấu ấn thời gian, giúp mẹ cảm thấy mình luôn được trân trọng.

Tặng mẹ một buổi chụp ảnh chuyên nghiệp giúp lưu giữ thanh xuân, nụ cười và những khoảnh khắc đáng nhớ.

Chuyến du lịch

Một chuyến du lịch dành cho mẹ, dù là đi cùng gia đình hay nghỉ dưỡng riêng, đều mang lại trải nghiệm đáng nhớ. Chuyến đi không chỉ giúp tái tạo năng lượng mà còn tạo nên những kỷ niệm chung đầy ý nghĩa giữa các thành viên. Đây là món quà mang giá trị trải nghiệm, giúp tình cảm gia đình thêm gắn kết.

Gợi ý quà 8/3 ý nghĩa cho vợ, người yêu

Những gợi ý dưới đây sẽ giúp bạn dễ dàng tìm được món quà ý nghĩa dành cho mẹ, vợ hoặc người yêu trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Hoa kèm bánh hoặc hoa kèm nước

Hoa tươi luôn là biểu tượng của tình yêu và sự lãng mạn trong ngày 8/3, nhưng khi kết hợp cùng bánh ngọt hoặc đồ uống yêu thích, món quà trở nên trọn vẹn hơn. Một bó hoa đi kèm chiếc bánh nhỏ hay ly nước được chuẩn bị chu đáo thể hiện sự quan tâm đến sở thích cá nhân của người nhận.

Món quà 8/3 gây sốt mạng rất thiết thực. (Ảnh: @yumsaigon)

Mỹ phẩm

Mỹ phẩm là món quà phổ biến nhưng luôn được yêu thích bởi đa số phụ nữ đều quan tâm đến việc chăm sóc bản thân. Khi lựa chọn mỹ phẩm, người tặng cần chú ý đến thương hiệu, loại da và thói quen sử dụng để thể hiện sự tinh tế. Một bộ sản phẩm chăm sóc da hoặc trang điểm phù hợp không chỉ giúp người nhận thêm tự tin mà còn cho thấy bạn thực sự quan tâm đến nhu cầu cá nhân của vợ hay người yêu.

Nước hoa

Nước hoa được xem là món quà giàu cảm xúc bởi mùi hương có khả năng lưu giữ kỷ niệm rất lâu. Một chai nước hoa phù hợp với phong cách của vợ hoặc người yêu sẽ trở thành dấu ấn riêng mỗi khi sử dụng. Từ hương nhẹ nhàng, thanh lịch đến quyến rũ cá tính, việc lựa chọn đúng mùi hương thể hiện sự thấu hiểu sâu sắc.

Món quà 8/3 ý nghĩa vượt xa giá trị vật chất.

Túi xách

Túi xách là phụ kiện thời trang gần như không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày của phụ nữ. Một chiếc túi có thiết kế tinh tế, màu sắc dễ phối đồ sẽ giúp người nhận sử dụng trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Đây là món quà vừa mang tính thẩm mỹ vừa có tính ứng dụng cao, đồng hành cùng họ trong công việc và cuộc sống.

Đồng hồ đeo tay

Đồng hồ đeo tay không chỉ là phụ kiện xem giờ mà còn mang ý nghĩa về sự đồng hành và trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau. Một chiếc đồng hồ thanh lịch giúp người đeo thêm phần chuyên nghiệp và tinh tế trong phong cách. Đây là món quà mang tính biểu tượng, nhắc nhở về thời gian đã cùng nhau trải qua và những chặng đường sắp tới.

Đồ công nghệ tiện ích

Những món đồ công nghệ tiện ích như tai nghe không dây, máy đọc sách hay thiết bị chăm sóc sức khỏe thông minh ngày càng được ưa chuộng. Món quà này thể hiện sự quan tâm đến trải nghiệm hàng ngày và nhu cầu thực tế của người nhận. Đồng thời, nó cũng cho thấy sự cập nhật xu hướng và sự tinh tế của người tặng trong việc lựa chọn quà.

Workshop trải nghiệm

Thay vì món quà vật chất, một buổi workshop trải nghiệm như làm gốm, cắm hoa, pha chế hay vẽ tranh mang lại cảm giác mới mẻ và đáng nhớ. Đây là cơ hội để vợ hoặc người yêu khám phá sở thích mới, thư giãn và tận hưởng thời gian cho bản thân. Khi cùng tham gia, hai người còn có thể tạo nên kỷ niệm chung đầy ý nghĩa.

Món quà trải nghiệm giúp ngày 8/3 trở nên khác biệt, mang lại giá trị cảm xúc lâu dài. (Ảnh: Phương Ly)

Bữa ăn nhà hàng và xem phim

Một buổi tối lãng mạn với bữa ăn tại nhà hàng kết hợp xem phim luôn là lựa chọn an toàn nhưng hiệu quả. Không gian ấm cúng, món ăn ngon và thời gian trò chuyện riêng tư giúp hai người tạm rời xa nhịp sống bận rộn. Sau bữa tối, cùng nhau xem một bộ phim yêu thích sẽ khiến ngày 8/3 trở thành kỷ niệm đáng nhớ.

Bữa cơm tự nấu

Một bữa cơm tự tay chuẩn bị tại nhà mang ý nghĩa đặc biệt bởi nó thể hiện sự chân thành và nỗ lực của người thực hiện. Dù món ăn đơn giản hay cầu kỳ, việc dành thời gian vào bếp đã là món quà tinh thần quý giá. Không khí ấm áp, gần gũi của bữa ăn gia đình giúp người nhận cảm nhận rõ sự quan tâm và yêu thương.

Chuyến du lịch hâm nóng tình cảm

Một chuyến du lịch dành riêng cho hai người là cách tuyệt vời để làm mới cảm xúc và gắn kết tình yêu. Việc cùng nhau khám phá địa điểm mới, trải nghiệm văn hóa và tận hưởng thời gian bên nhau giúp mối quan hệ thêm sâu sắc.

Đây không chỉ là món quà mà còn là cơ hội tạo nên những kỷ niệm chung đáng nhớ. (Ảnh: @haanhvu)

Quà tặng 8/3 không nhất thiết phải cầu kỳ hay đắt đỏ, điều quan trọng nhất vẫn là sự chân thành và phù hợp với người nhận. Mỗi người phụ nữ đều có những mong muốn khác nhau, vì vậy việc lựa chọn món quà thể hiện sự thấu hiểu luôn mang lại giá trị lớn hơn bất kỳ món quà xa xỉ nào.