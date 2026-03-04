Chiều 4/3, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Về thành phần đoàn công tác Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng...
Về phía Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, đại diện lãnh đạo Đảng ủy cơ quan, các vụ, đơn vị.
Tổng Bí thư Tô Lâm làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.
Nội dung cuộc làm việc về việc chuẩn bị nội dung "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng".
Phát biểu mở đầu cuộc làm việc, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ "Quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng" được xác định là một trong những trụ cột của "kiềng ba chân", cùng với Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và Quy định về đánh giá cán bộ.
"Công tác chính trị, tư tưởng tạo nền tảng về nhận thức, lập trường, niềm tin và động lực. Công tác kiểm tra, giám sát tạo cơ chế phát hiện, uốn nắn, phòng ngừa, xử lý kịp thời. Công tác đánh giá cán bộ tạo công cụ lựa chọn đúng người, đúng việc, khuyến khích người làm tốt, thay thế người làm chưa tốt hoặc không biết làm", Tổng Bí thư nhấn mạnh.
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng phát biểu tại buổi làm việc.
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết phát biểu tại buổi làm việc.
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng phát biểu tại buổi làm việc.
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Ngô Đông Hải phát biểu tại buổi làm việc.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.