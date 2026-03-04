Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/3/2026 - XSDNA 4/3

XSDNA 4/3. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/3/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 4/3/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 4/3 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 4/3/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 4/3/2026

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải giữ còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày mở thưởng trên vé. Quá hạn 30 ngày quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị các giải trúng.

- Người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận tiếp thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Thứ Hai: Đài Huế và Phú Yên mở thưởng.

- Thứ Ba: Gồm đài Quảng Nam, Đắk Lắk mở thưởng.

- Thứ Tư: Gồm đài Khánh Hòa và Đà Nẵng mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm có đài Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định mở thưởng.

- Thứ Sáu: Gồm đài Gia Lai và Ninh Thuận mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài Quảng Ngãi, Đắk Nông, Đà Nẵng mở thưởng.

- Chủ nhật: Đài Khánh Hòa, Kon Tum, Huế mở thưởng.

