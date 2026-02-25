Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/2/2026 - XSDNA 25/2

XSDNA 25/2. Kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/2/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đà Nẵng quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSDNA 25/2/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDNA 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay 25/2/2026 - Xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 25/2/2026

Xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng các ngày quay trước

- XSDNA 18/2, kết quả xổ số Đà Nẵng thứ Tư ngày 18/2/2026

- XSDNA 14/2/2026

- XSDNA 11/2/2026

- XSDNA 7/2/2026

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, chắp vá, tẩy xóa, sửa chữa.

- Vé số trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng tối đa là 30 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng. Quá 30 ngày, vé trúng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng thưởng chỉ được lĩnh thưởng một lần bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản tùy theo lựa chọn của người trúng thưởng.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ được lĩnh đủ giá trị tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng không thể trực tiếp lĩnh thưởng vì nguyên nhân khách quan thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- Xổ số miền Trung thứ Hai gồm có 2 đài là Huế và Phú Yên sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Ba gồm có 2 đài là Đắk Lắk và Quảng Nam sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Tư gồm có 2 đài là Đà Nẵng, Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Năm gồm có 3 đài là Bình Định, Quảng Trị và Quảng Bình sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Sáu có gồm 2 đài là Ninh Thuận và Gia Lai sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung thứ Bảy gồm có 3 đài là Đắk Nông, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ mở thưởng.

- Xổ số miền Trung Chủ nhật gồm có 3 đài là Huế, Kon Tum và Khánh Hòa sẽ mở thưởng.

