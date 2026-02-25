XSMN 25/2 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 25/2/2026

Kết quả xổ số hôm nay thứ 4 ngày 25/2. Tường thuật xổ số thứ 4. KQXS mới nhất hôm nay ngày thứ 4 ngày 25/2/2026 được quay vào lúc 16h15. XSMN hôm nay thứ 4 - trực tiếp kết quả xổ số miền Nam các giải thưởng lần lượt được công bố từ giải nhất đến giải bảy, cuối cùng là giải đặc biệt.

KQXSMN thứ 4 ngày 25/2 - Tường thuật xổ số kết quả xổ số MN chính xác thứ 4 ngày 25/2/2026 - Kết quả xổ số miền Nam ngày hôm nay thứ 4

Lịch quay trực tiếp KQXS mới nhất

- Thứ Hai: XSMN được các đài Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM) đảm nhiệm.

- Thứ Ba: XSMN được mở thưởng từ các đài Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: XSMN được quay tại đài Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Đài An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH) quay thưởng XSMN.

- Thứ Sáu: XSMN được các đài Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV) quay số.

- Thứ Bảy: XSMN được các đài TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: XSMN được quay số ở đài Kiên Giang (XSKG), Tiền Giang (XSTG) và Đà Lạt (XSDL).

Cơ cấu giải thưởng XSMN

- Giải đặc biệt (khớp đủ 6 số): chỉ có 1 giải, trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (trúng 5 số): gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (trúng 5 số): có 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (trúng 5 số): gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (trúng 5 số): có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (trúng 4 số): gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (trúng 4 số): có 300 giải, mỗi giải 400.000 đồng.

- Giải bảy (trúng 3 số): gồm 1.000 giải, mỗi giải 200.000 đồng.

- Giải tám (trúng 2 số): có 10.000 giải, mỗi giải 100.000 đồng.

Ngoài hệ thống giải chính, người chơi còn có thêm các giải phụ:

- 9 giải phụ đặc biệt dành cho vé trùng 5 số cuối của giải đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng.

- 45 giải khuyến khích cho vé sai duy nhất 1 số so với giải đặc biệt (không tính sai ở hàng trăm nghìn), mỗi giải 6 triệu đồng.

Trúng số lĩnh thưởng ở đâu?

- Sau khi trúng số, người chơi có thể lựa chọn đến trực tiếp Công ty Xổ số Kiến thiết hoặc các đại lý xổ số gần nơi sinh sống để làm thủ tục nhận thưởng.

- Để tiết kiệm thời gian và thuận tiện đi lại, nhiều người thường ưu tiên đổi vé tại các đại lý được công ty ủy quyền chi trả. Tuy nhiên, hình thức này sẽ phát sinh phí hoa hồng đổi thưởng, thường dao động khoảng 0,5%–1% tùy từng khu vực.

- Trong trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại Công ty XSKT, người trúng sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi khấu trừ thuế theo quy định (nếu có) và không phải trả thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào.

