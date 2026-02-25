Thủ tướng: Kiên quyết không để cán bộ, công chức du xuân trong giờ hành chính

(VTC News) -

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán phải khẩn trương, tập trung xử lý công việc với tinh thần "làm việc sớm, vào việc ngay" theo đúng chỉ đạo của Ban Bí thư; quán triệt phương châm "nguồn lực bắt nguồn từ tư duy, tầm nhìn; động lực bắt nguồn từ sự đổi mới, sáng tạo; sức mạnh bắt nguồn từ Nhân dân, doanh nghiệp", "tiết kiệm thời gian, coi trọng trí tuệ"...

Mục tiêu được người đứng đầu Chính phủ đưa ra là tăng trưởng GDP năm 2026 đạt từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Đề cập đến các nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng giao Bộ Nội vụ chủ trì đánh giá tình hình kỷ cương, kỷ luật công vụ; kiên quyết không để cán bộ, công chức, viên chức du xuân trong giờ hành chính; khẩn trương triển khai nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị; đồng thời phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong chấp hành văn hóa công vụ.

Các cơ quan, địa phương theo dõi chặt chẽ, kịp thời nắm bắt tình hình thị trường lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết, có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, hỗ trợ công nhân quay lại sản xuất, không để đứt gãy nguồn cung lao động.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố cần theo dõi sát biến động giá cả, thị trường sau Tết, nhất là hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết yếu và các nguyên liệu đầu vào quan trọng phục vụ sản xuất; chủ động, kịp thời có các giải pháp điều tiết cung cầu, bình ổn thị trường, điều tiết sản xuất, không để thiếu hàng, sốt giá.

Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc kê khai, niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; xử lý nghiêm các hành vi tăng giá bất hợp lý, đưa thêm những khoản thu ngoài giá để thu cao hơn mức giá kê khai, niêm yết.

Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm 2026, nhất là các công trình, dự án quan trọng, trọng điểm quốc gia; kiểm tra, đôn đốc, thúc đẩy triển khai các dự án, công trình đã tổ chức khởi công dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, 79 năm ngày Toàn quốc kháng chiến và chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng 100 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và chuẩn bị khởi công 148 trường còn lại trong tháng 2.

Về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ kế hoạch tổ chức bầu cử, nhất là hiệp thương lần thứ ba, lập và công bố danh sách chính thức người ứng cử; thường xuyên rà soát danh sách cử tri, nhận, phân phối tài liệu, phiếu bầu giữa các tổ chức phụ trách công tác bầu cử không để chậm tiến độ hoặc sai sót quy trình.

Tổ chức tập huấn cao điểm nghiệp vụ cho các Tổ Bầu cử, tập trung vào các khâu trước, trong và sau ngày bầu cử; bảo đảm 100% Tổ trưởng Tổ Bầu cử nắm chắc quy trình, kỹ năng xử lý tình huống phát sinh, hạn chế tối đa sai sót tại cơ sở. Kịp thời giải đáp vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, nhất là những vấn đề mới do lần đầu tổ chức bầu cử gắn với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, bảo đảm đầy đủ điều kiện vật chất, kỹ thuật, an ninh, an toàn phục vụ bầu cử, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Tăng cường thông tin, tuyên truyền để cử tri hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, thời gian, địa điểm, cách thức bỏ phiếu; đấu tranh, phản bác thông tin sai sự thật, xuyên tạc về bầu cử.

Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác, kiên định mục tiêu kiểm soát lạm phát năm 2026 bình quân khoảng 4,5%.

Các cơ quan, địa phương theo dõi sát thị trường vàng, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý hoạt động kinh doanh vàng phù hợp với chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền; khẩn trương báo cáo Thường trực Chính phủ về việc nghiên cứu, đánh giá, xem xét đề xuất thành lập sàn/sở giao dịch vàng quốc gia, không để chậm trễ hơn nữa.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công các dự án bảo đảm khởi công, hoàn thành đưa vào khai thác đồng bộ theo kế hoạch, nhất là các dự án, công trình trọng điểm như: Dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng (dự án thành phần 2 - hoàn thành lập báo cáo nghiên cứu khả thi trong tháng 3/2026); dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, các Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Gia Bình…

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, đối ngoại, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước; hoạt động của các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam. Tăng cường các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý hiệu quả thông tin xấu, độc trên mạng...

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tiếp tục duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình trên không, trên biển, biên giới, nội địa, ngoại biên, không gian mạng, kịp thời phát hiện ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các tình huống, không để bị động bất ngờ, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Thủ tướng cũng yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan khẩn trương giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, nhất là những công việc chưa hoàn thành, còn dở dang do nghỉ Tết; thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động, không tổ chức du xuân, không đi lễ hội trong giờ hành chính; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định cho hoạt động lễ hội, vui chơi...