Hà Nội sẽ hình thành các đô thị đại học phía Tây để giảm áp lực cho nội đô

Theo định hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục đại học, Hà Nội sẽ phát triển các đô thị đại học tại khu vực phía Tây Thủ đô, tập trung tại Hòa Lạc, Xuân Mai và Sơn Tây – Ba Vì. Mô hình này hướng tới xây dựng các không gian đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo quy mô lớn, thay cho mô hình các trường đại học phân tán trong khu vực nội đô như hiện nay.

Theo phương án quy hoạch, các cơ sở giáo dục đại học sẽ từng bước được sắp xếp lại, di chuyển một phần hoạt động đào tạo ra khỏi khu vực trung tâm để hình thành các cụm đại học tập trung tại các đô thị vệ tinh. Tại đây, các trường đại học, viện nghiên cứu và các trung tâm đổi mới sáng tạo sẽ được quy hoạch đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, không gian học tập, nghiên cứu và dịch vụ hỗ trợ sinh viên.

Việc hình thành các đô thị đại học được kỳ vọng góp phần giảm áp lực về dân số, giao thông và hạ tầng đô thị tại khu vực nội đô, nơi hiện tập trung nhiều trường đại học có quy mô lớn nhưng quỹ đất hạn chế. Đồng thời, mô hình này cũng tạo điều kiện để các cơ sở đào tạo mở rộng không gian phát triển, đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên cứu trong bối cảnh phát triển kinh tế tri thức.

Trong đó, khu vực Hòa Lạc được xác định là hạt nhân của đô thị đại học phía Tây. Khu vực này định hướng phát triển các trường đại học thuộc lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế và tài chính, gắn với khu công nghệ cao Hòa Lạc để hình thành hệ sinh thái khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo. Các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ sẽ được kết nối chặt chẽ với doanh nghiệp và các tổ chức nghiên cứu trong và ngoài nước.

Khu đô thị Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc. (Ảnh: VNU)

Bên cạnh đó, khu đô thị đại học Sơn Tây – Ba Vì được định hướng thu hút các cơ sở đào tạo trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch và sư phạm, phù hợp với định hướng phát triển khu đô thị văn hóa – du lịch của khu vực này. Trong khi đó, khu vực Xuân Mai được định hướng trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu về lâm nghiệp, khoa học đất và các lĩnh vực liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững.

Theo quy hoạch, các đô thị đại học sẽ được phát triển theo mô hình quần thể trường đại học với hệ thống hạ tầng và không gian dùng chung như thư viện, phòng thí nghiệm, khu ký túc xá, khu thể thao và các dịch vụ hỗ trợ sinh viên. Cách tiếp cận này nhằm tăng cường liên kết giữa các cơ sở đào tạo, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu liên ngành và tạo môi trường học thuật hiện đại.

Việc hình thành các đô thị đại học phía Tây cũng được kỳ vọng trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội tại các khu vực ngoại thành, đồng thời góp phần xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo của cả nước.