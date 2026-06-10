Messi tuyên bố đanh thép trước World Cup 2026

(VTC News) -

Trả lời phỏng vấn trên kênh ESPN sau trận giao hữu với Iceland hôm nay 10/6, Lionel Messi khẳng định anh hoàn toàn bình phục chấn thương để bước vào World Cup 2026 cùng đội tuyển Argentina. Siêu sao 38 tuổi nhấn mạnh anh và đồng đội đang có trạng thái tinh thần và thể lực tốt để sẵn sàng cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch thế giới.

"Đội tuyển Argentina luôn tràn đầy hy vọng mỗi khi các giải đấu bắt đầu - đặc biệt là World Cup. Thế hệ cầu thủ này sẽ không làm người hâm mộ thất vọng. Họ đã chứng minh điều đó bằng cách chơi hết mình ở nhiều giải đấu, luôn giữ được nhiệt huyết và khát khao chiến đấu

Đây thực sự là một đội bóng có tinh thần chiến thắng, luôn muốn nhiều hơn nữa. Chúng tôi sẽ đi từng bước như mọi khi, nhưng với sự hào hứng lớn, niềm hy vọng và niềm tin vào những gì mình có thể làm được", kênh ESPN dẫn lời Lionel Messi.

Đội tuyển Argentina bước vào World Cup 2026 với tư cách nhà đương kim vô địch giải đấu. Một số ngôi sao từng giành cúp 4 năm về trước như Paulo Dybala, Angel Di Maria, Papu Gomez,...không còn nằm trong danh sách nhưng huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn có lực lượng kết hợp giữa kinh nghiệm và sự mới mẻ.

Lionel Messi là đội trưởng đội tuyển Argentina.

Ngôi sao sinh năm 1987 nói thêm: “Đội bóng này xứng đáng với tất cả những gì có được. Chúng tôi sẽ cống hiến hết mình, như mọi khi. Có lúc thành công, đôi khi thì không, nhưng chúng tôi may mắn có được những kết quả tích cực trong những năm gần đây.

Điều đó rất khó, và ngày càng khó hơn, nhưng chúng tôi đã quen với việc ấy, đồng thời cũng khiến người hâm mộ quen với điều đó. Chúng tôi sẽ cố gắng đạt được lần nữa. Thành công hay không là chuyện của bóng đá, nhưng các đối thủ sẽ rất khó đánh bại chúng tôi, bởi đây là một đội tuyển có năng lực cạnh tranh rất mạnh”.

Sáng 10/6, Lionel Messi thi đấu 20 phút trong trận giao hữu giữa Argentina và Iceland tại Alabama, Mỹ. Siêu sao 38 tuổi ghi bàn từ chấm phạt đền - bàn thứ hai trong chiến thắng 3-0 của đội đương kim vô địch World Cup. Pha lập công này cũng giúp Messi thiết lập kỷ lục mới ở đội tuyển Argentina.

"Tôi đã luôn tận hưởng kì World Cup này ngay từ những ngày đầu tiên. Tôi hạnh phúc và đang trải qua từng khoảnh khắc và vẫn hào hứng như mọi khi. Giờ đây tôi cảm thấy rất tuyệt.

Tôi đã rất muốn được vào sân từ lâu sau giai đoạn gặp chấn thương bắp. Tôi cũng muốn rũ bỏ những nỗi lo lắng dai dẳng khi gặp chấn thương để chơi bóng thoải mái. Còn một tuần nữa để tất cả cầu thủ hồi phục thể lực và sẵn sàng cho trận ra quân", Messi nói.

Theo tờ Ole (Argentina), Lionel Messi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn cho đội tuyển Argentina (38 tuổi 350 ngày). Kỷ lục cũ thuộc về Angel Labruna - người ghi bàn cuối cùng cho đội tuyển Argentina vào năm 1957 khi 38 tuổi 282 ngày. Đó là bàn thắng vào lưới Brazil (Argentina thắng 2-1).

Argentina sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ chức vô địch của mình bằng trận đấu với Algeria vào ngày 16/6, trước khi gặp Áo ngày 22/6 và Jordan vào ngày 27/6.