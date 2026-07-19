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Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người dân bàng hoàng không thể nhận ra bản làng

(VTC News) -

Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), người dân bàng hoàng nhìn bản làng chỉ còn lại đống đổ nát.

VTC News
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