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Lũ quét kinh hoàng ở Lai Châu: Người dân bàng hoàng không thể nhận ra bản làng
(VTC News) -
Sau trận lũ quét kinh hoàng ở Mường Than (Lai Châu), người dân bàng hoàng nhìn bản làng chỉ còn lại đống đổ nát.
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