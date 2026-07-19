Huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ dập tắt cháy rừng trên đèo Lộc Hòa ở Đà Nẵng

(VTC News) -

Tối 19/7, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng cho biết triển khai lực lượng tham gia dập tắt vụ cháy rừng.

Theo đó, khoảng 10h30 cùng ngày, một vụ cháy xảy ra tại khu vực rừng keo trên đèo Lộc Hòa, thuộc phường Hòa Khánh, giáp địa bàn đóng quân của Trung đoàn 971, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng.

Gần 200 cán bộ, chiến sĩ dập tắt cháy rừng trên đèo Lộc Hòa.

Ngay sau khi nhận được tin báo của chính quyền và người dân địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo Trung đoàn 971 huy động gần 200 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện, dụng cụ chữa cháy nhanh chóng cơ động đến hiện trường để phối hợp với lực lượng kiểm lâm, cảnh sát phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng triển khai dập lửa.

Do thời tiết nắng nóng gay gắt, địa hình đồi núi phức tạp, lớp thực bì dày và khô nên ngọn lửa lan nhanh trên diện rộng. Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 971 đã khẩn trương mở đường tiếp cận, phát quang thực bì, tạo đường băng cản lửa; tập trung khoanh vùng, khống chế các điểm cháy, không để ngọn lửa lan sang khu dân cư và những khu vực lân cận.

Đến 19h, đám cháy được dập tắt. Nguyên nhân hỏa hoạn đang được điều tra, làm rõ.

Hồi tháng 6 vừa qua, tại xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi cũng xảy ra vụ cháy khu rừng phi lao phòng hộ ven biển ở khu vực giáp ranh giữa 2 thôn Minh Tân Bắc và thôn 4.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 7/6, người dân phát hiện khói lửa bùng phát tại khu rừng phi lao phòng hộ ven biển. Do thời tiết nắng nóng kéo dài, lớp thực bì khô dày dưới tán rừng cùng gió lớn đã khiến ngọn lửa nhanh chóng lan rộng.

Tại khu vực rừng xảy ra cháy lớn có một bãi rác, ngọn lửa đã lan sang đốt cháy lượng lớn rác thải.

Nhận được tin báo, chính quyền địa phương khẩn trương huy động lực lượng dân quân, công an, kiểm lâm cùng người dân tiếp cận hiện trường, triển khai các biện pháp chữa cháy.

Tuy nhiên, địa hình khu vực xảy ra hỏa hoạn phức tạp, thực bì dày, cộng với thời tiết nắng gắt và gió mạnh khiến công tác khống chế ngọn lửa gặp nhiều khó khăn. Đám cháy liên tục bùng phát và lan sang các khu vực lân cận

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi điều động cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường phối hợp dập lửa.

Sau nhiều giờ nỗ lực khoanh vùng, tạo đường băng cản lửa và liên tục phun nước làm mát, đến khoảng 16h cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế.