Đại công trường cầu Hồng Hà vượt sông Hồng sau 5 tháng thi công

Dự án xây dựng cầu Hồng Hà là hạng mục quan trọng thuộc đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô, được khởi công từ tháng 10/2025.
Công trình có chiều dài khoảng 6km, bắc qua sông Hồng, kết nối khu vực phía Bắc Hà Nội, với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Theo kế hoạch, cầu sẽ hoàn thành sau khoảng 3 năm thi công, góp phần hình thành trục giao thông liên vùng quan trọng.
Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News giữa tháng 3/2026, trên công trường, các hạng mục chính của dự án đang được triển khai đồng loạt.
Nhà thầu tập trung thi công móng cọc khoan nhồi, kết cấu mố trụ và gia công dầm thép. Nhiều khu vực được tổ chức thi công cùng lúc nhằm bảo đảm tiến độ chung.
Hiện có khoảng 30 mũi thi công với gần 500 kỹ sư, công nhân cùng hơn 200 thiết bị được huy động. Các tổ đội làm việc liên tục trên toàn bộ phạm vi dự án.
Theo đại diện kỹ thuật, đến nay đã hoàn thành khoảng 600 trên tổng số 941 cọc khoan nhồi, đồng thời thi công được hàng chục trụ cầu. Mục tiêu là hoàn tất toàn bộ phần trụ trong năm 2026.
Một yếu tố quan trọng giúp dự án duy trì tiến độ là công tác giải phóng mặt bằng đã được hoàn tất. Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, khu vực xã Mê Linh đã bàn giao 4,3 ha, còn xã Ô Diên bàn giao hơn 2,9 ha cho doanh nghiệp dự án.
Hiện các địa phương tiếp tục phối hợp với đơn vị liên quan để di dời hệ thống công trình ngầm, nổi nằm trong phạm vi dự án. Công tác này được thực hiện song song với thi công nhằm bảo đảm tiến độ tổng thể.
Theo đánh giá của các đơn vị thi công, đến thời điểm hiện tại, tiến độ dự án đã vượt kế hoạch đề ra khoảng 5 tháng.
Đối với hạng mục thi công trên sông, các nhà thầu đang triển khai phần trụ giữa dòng theo kế hoạch. Đơn vị thi công ba trụ chính đã hoàn thành phần cọc khoan nhồi và đang chuyển sang giai đoạn thi công thân trụ.
Việc thi công trên sông Hồng chịu ảnh hưởng của dòng chảy và điều kiện thời tiết. Tuy nhiên, các nhà thầu đã điều chỉnh biện pháp kỹ thuật phù hợp với thực tế. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành toàn bộ hạng mục dưới sông trước mùa lũ tiểu mãn năm 2026.
Theo kế hoạch, cầu Hồng Hà sẽ hoàn thành vào quý II năm 2027. Khi đưa vào khai thác, cùng với các công trình khác trên tuyến Vành đai 4, cây cầu sẽ góp phần tăng cường kết nối liên vùng, giảm áp lực cho các tuyến vượt sông hiện hữu như cầu Thanh Trì, cầu Vĩnh Tuy và cầu Thăng Long.
Bên cạnh vai trò giao thông, công trình còn tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Hồng, phù hợp định hướng phát triển bền vững của Hà Nội.