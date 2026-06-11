XSMB thứ 5 ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 11/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 11/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 5 - KQXSMB hôm nay

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XSMB 6/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiếp tục quay tại đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) mở thưởng tại đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) quay số tại đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) được quay tại đài Thái Bình (XSTB).

Tránh làm rách vé, nhòe mực

- Trong quá trình tham gia xổ số miền Bắc, việc bảo quản vé số cẩn thận là yếu tố quan trọng để đảm bảo quyền lợi khi trúng thưởng. Vé cần giữ nguyên trạng, không rách, không nhòe mực và không bị tẩy xóa thông tin.

- Trường hợp vé bị hư hỏng hoặc không đáp ứng đúng quy định, người chơi có thể không được công nhận kết quả trúng thưởng dù đã có kết quả.

- Vì vậy, sau khi mua vé, bạn nên lưu giữ cẩn thận trong suốt thời gian chờ quay số để đảm bảo quyền lợi của mình.

Thời gian quay thưởng của XSMT, XSMB, XSMN

- Để việc theo dõi kết quả xổ số ba miền được diễn ra liên tục và thuận tiện cho người chơi, thời gian quay số đã được quy định cụ thể theo từng khu vực.

- Xổ số miền Nam thường mở thưởng sớm nhất, trong khung giờ từ 16h15 đến 16h35 hằng ngày.

- Sau đó là xổ số miền Trung, bắt đầu quay từ 17h15 đến 17h35, và kết quả sẽ được công bố ngay sau khi từng giải được xác định.

- Cuối cùng là xổ số miền Bắc, quay số trong khoảng 18h15 đến 18h35, cũng là đài quay cuối cùng trong ngày nên được nhiều người quan tâm.

Lưu ý, người chơi cần dò kết quả đúng theo đài mình đã mua vé, tránh nhầm lẫn giữa các khu vực miền Bắc, Trung và Nam để đảm bảo chính xác.

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