Vinmec lập 'hat-trick' lần thứ ba nhận chứng nhận Trung tâm Xuất sắc toàn cầu

(VTC News) -

AirwaysCARE Center of Excellence (Trung tâm Xuất sắc trong điều trị Hen phế quản và Dị ứng đường thở) là chương trình chứng nhận quốc tế dành cho các trung tâm xuất sắc trong quản lý và điều trị hen phế quản, viêm mũi dị ứng, được phát triển bởi Global Allergy & Asthma Excellence Network (GA²LEN) - mạng lưới nghiên cứu và chuyên môn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực dị ứng và bệnh lý đường thở.

Chứng nhận AirwaysCARE được xem là một trong những thước đo uy tín nhất hiện nay đối với các cơ sở y tế chuyên sâu về dị ứng hô hấp.

Vinmec Times City lập “hat-trick” lần thứ ba nhận chứng nhận Trung tâm Xuất sắc toàn cầu trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Để đạt được chứng nhận này, các trung tâm phải trải qua quá trình đánh giá nghiêm ngặt về năng lực chuyên môn, quy trình chẩn đoán và điều trị, hệ thống quản lý người bệnh, hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và chất lượng thực hành lâm sàng.

Bên cạnh hiệu quả điều trị, hội đồng chuyên môn còn xem xét năng lực đổi mới, hợp tác quốc tế và những đóng góp cho sự phát triển của chuyên ngành dị ứng - miễn dịch.

Chứng nhận AirwaysCARE Center of Excellence là minh chứng cho những nỗ lực của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City trong việc chuẩn hóa quy trình điều trị, nâng cao chất lượng chuyên môn và tiệm cận các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực dị ứng đường thở.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh, chứng nhận AirwaysCARE là dấu mốc quan trọng trong quá trình chuẩn hóa điều trị dị ứng đường thở theo tiêu chuẩn quốc tế.

Trước đó, trung tâm đã được chứng nhận ADCARE Center of Excellence - trung tâm xuất sắc trong điều trị viêm da cơ địa vào năm 2023 và UCARE Center of Excellence - trung tâm xuất sắc trong điều trị mày đay, phù mạch năm 2024, qua đó hoàn thiện bộ ba chứng nhận quốc tế ở các nhóm bệnh dị ứng phổ biến và phức tạp nhất hiện nay.

Phát biểu về thành tựu này, PGS.TS.BS Nguyễn Văn Đĩnh, Trưởng Chuyên khoa Miễn dịch Dị ứng kiêm Viện trưởng Viện nghiên cứu miễn dịch Vinmec Times City chia sẻ: “AirwaysCARE Center of Excellence 2026 là dấu mốc rất ý nghĩa đối với Trung tâm khi hoàn thiện chuỗi ba chứng nhận quốc tế ADCARE, UCARE và AIRWAYSCARE.

Đây không chỉ là sự ghi nhận về năng lực chuyên môn, mà còn phản ánh cam kết lâu dài của Vinmec trong việc xây dựng một trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng đạt chuẩn quốc tế, lấy người bệnh làm trung tâm.

Chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến nhằm mang đến những giải pháp cá thể hóa, hiệu quả và an toàn hơn cho người bệnh dị ứng - miễn dịch tại Việt Nam”.

Tháng 4/2025, Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec trở thành đơn vị y tế đầu tiên tại Việt Nam được Tổ chức Dị ứng Thế giới (World Allergy Organization - WAO) công nhận là Center of Excellence - Trung tâm Xuất sắc trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng.

Song song với việc được các tổ chức quốc tế công nhận, trung tâm tiên phong triển khai nhiều phương pháp điều trị chuyên sâu cho các bệnh lý dị ứng - miễn dịch như hen phế quản, viêm da cơ địa, mày đay mạn tính; đồng thời ứng dụng các xét nghiệm chuyên sâu, trong đó có xét nghiệm gen giúp cá thể hóa điều trị và nâng cao độ an toàn cho người bệnh.

Theo các chuyên gia, giá trị của các chứng nhận quốc tế không chỉ nằm ở danh hiệu, mà quan trọng hơn là giúp người bệnh tại Việt Nam tiếp cận các quy trình chẩn đoán và điều trị theo chuẩn quốc tế, đồng thời nâng cao chất lượng quản lý bệnh lâu dài.

Vinmec Times City tiên phong đẩy mạnh nghiên cứu, đào tạo và ứng dụng các phương pháp điều trị tiên tiến trong lĩnh vực Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Việt Nam.

Việc liên tiếp đạt được các chứng nhận quốc tế danh giá trong giai đoạn 2023-2026 không chỉ khẳng định năng lực chuyên môn của Trung tâm Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng Vinmec Times City, mà còn cho thấy chiến lược đầu tư bài bản của Hệ thống Y tế Vinmec trong việc phát triển các chuyên khoa mũi nhọn theo tiêu chuẩn quốc tế.

Những thành tựu này góp phần đưa các tiến bộ mới nhất của y học thế giới đến gần hơn với người bệnh Việt Nam.