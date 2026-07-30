Phát hiện thi thể nam thanh niên phân hủy trong căn hộ chung cư cao cấp ở Hà Nội

Đêm 29/7, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa nghiêm ngặt một tòa chung cư cao cấp tại phường Tây Mỗ, Hà Nội để điều tra vụ phát hiện thi thể một nam thanh niên tử vong bất thường nhiều ngày trong căn hộ.

Theo một số người dân sinh sống tại tòa nhà, ngày 29/7, cư dân tại tầng 20 phát hiện một thi thể đã tử vong từ nhiều ngày trước trong 1 căn hộ cùng tầng nên nhanh chóng báo cho chính quyền. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm và xác minh nguyên nhân vụ việc.

Đến 22h, bầu không khí tại sảnh tòa chung cư nói trên vẫn rất căng thẳng. Nhiều cư dân tập trung theo dõi lực lượng công an phong tỏa, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác khám nghiệm.

Tòa nhà nơi phát hiện vụ việc. (Ảnh: PV)

Một số người dân cho hay, thi thể trên là nam giới, đã tử vong khoảng 10 ngày trước, đang trong quá trình phân hủy.

Đáng chú ý, theo chị C.H. (40 tuổi, cư dân tòa nhà) thì nạn nhân dường như là một “khuôn mặt” khá nổi tiếng trên mạng xã hội.

Liên quan đến vụ việc, đại diện Lãnh đạo Công an phường Tây Mỗ cho biết, lực lượng chức năng đang tích cực xử lý, tiếp cận hiện trường nên chưa có thông tin cụ thể.