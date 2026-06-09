XSMB thứ 3 ngày 9/6. Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 18h15. Toàn bộ KQXSMB 9/6/2026 sẽ được công bố lần lượt từ giải bảy, giải sáu, giải năm, giải tư, giải ba, giải nhì, giải nhất và cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMB 9/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 9/6/2026 - Xổ số miền Bắc thứ 3 - KQXSMB hôm nay

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 7/6/2026, xem trực tiếp XSMB chủ nhật hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Thái Bình (XSTB).

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 6/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 7 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Nam Định (XSNĐ).

XSMB 6/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 6/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 5/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 6 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hải Phòng (XSHP).

XSMB 5/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 5/6/2026.

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Kết quả xổ số miền Bắc ngày 4/6/2026, xem trực tiếp XSMB thứ 5 hàng tuần đầy đủ, chính xác nhất, được quay thưởng bởi Công ty xổ số kiến thiết Hà Nội (XSHN).

XSMB 4/6, kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) ngày 4/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Bắc (XSMB)

- Thứ Hai: Xổ số miền Bắc (XSMB) được tiến hành quay thưởng ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Ba: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành mở thưởng ở đài Quảng Ninh (XSQN).

- Thứ Tư: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số ở đài Bắc Ninh (XSBN).

- Thứ Năm: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành tiếp tục quay ở đài Hà Nội (XSHN).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành mở thưởng ở đài Hải Phòng (XSHP).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành quay số ở đài Nam Định (XSNĐ).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Bắc (XSMB) tiến hành được quay ở đài Thái Bình (XSTB).

Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ khi nhận thưởng

- Khi làm thủ tục nhận thưởng xổ số miền Bắc (XSMB), người trúng giải cần chuẩn bị vé số trúng còn nguyên vẹn, không rách hoặc tẩy xóa.

- Đồng thời, cần xuất trình giấy tờ tùy thân hợp lệ như căn cước công dân, hộ chiếu hoặc visa còn hiệu lực để phục vụ việc xác minh thông tin. Việc cung cấp đầy đủ giấy tờ giúp đảm bảo quá trình trao thưởng diễn ra minh bạch, đúng quy định và hạn chế các trường hợp gian lận.

Thời gian nhận thưởng XSMB

- Theo quy định của xổ số miền Bắc (XSMB), vé trúng thưởng chỉ được lĩnh giải trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở thưởng. Sau thời hạn này, vé sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vì vậy, người chơi cần theo dõi kỹ thời gian và thực hiện thủ tục nhận giải đúng quy định để đảm bảo đầy đủ quyền lợi của mình.

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