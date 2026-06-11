XSMN 11/6 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/6/2026

XSMN thứ 5 ngày 11/6. Kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/6/2026 được quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Trong kỳ quay này, KQXSMN 11/6/2026 sẽ được công bố theo từng hạng giải, bắt đầu từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSMN 11/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số miền Nam hôm nay 11/6/2026 - Xổ số miền Nam thứ 5 - KQXSMN mới nhất

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XSMN 6/6, kết quả xổ số miền Nam (KQXSMN) ngày 6/6/2026.

Lịch mở thưởng xổ số miền Nam (XSMN)

- Thứ Hai: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Đồng Tháp (XSDT), TP.HCM (XSHCM) và Cà Mau (XSCM).

- Thứ Ba: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng tại Bạc Liêu (XSBL), Vũng Tàu (XSVT) và Bến Tre (XSBTR).

- Thứ Tư: Xổ số miền Nam (XSMN) tổ chức quay số tại Đồng Nai (XSDN), Cần Thơ (XSCT) và Sóc Trăng (XSST).

- Thứ Năm: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại An Giang (XSAG), Tây Ninh (XSTN) và Bình Thuận (XSBTH).

- Thứ Sáu: Xổ số miền Nam (XSMN) mở thưởng tại Bình Dương (XSBD), Vĩnh Long (XSVL) và Trà Vinh (XSTV).

- Thứ Bảy: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại TP.HCM (XSHCM), Long An (XSLA), Hậu Giang (XSHG) và Bình Phước (XSBP).

- Chủ Nhật: Xổ số miền Nam (XSMN) quay số tại Kiên Giang (XSKG), Đà Lạt (XSDL) và Tiền Giang (XSTG).

Địa điểm đổi vé số trúng thưởng XSMN

- Khi trúng thưởng xổ số, người chơi có thể đến công ty xổ số kiến thiết phát hành vé hoặc các đại lý được ủy quyền tại khu vực miền Nam để thực hiện thủ tục nhận giải theo quy định.

- Việc đổi thưởng tại đại lý thường được nhiều người lựa chọn vì nhanh gọn và thuận tiện, tuy nhiên người trúng sẽ phải chịu phí hoa hồng dao động khoảng 0,5% đến 1% tùy từng địa điểm.

- Trường hợp nhận thưởng trực tiếp tại công ty xổ số kiến thiết, người chơi sẽ được chi trả đầy đủ giá trị giải thưởng sau khi trừ thuế thu nhập cá nhân (nếu có) và không phát sinh thêm bất kỳ khoản phí dịch vụ nào như khi đổi tại đại lý.

Tra cứu KQXS miền Nam mỗi ngày ở đâu?

- Kết quả xổ số miền Nam thường được cập nhật trực tiếp trên VTC News trong khung giờ 16h15 – 16h30 mỗi ngày. Người chơi chỉ cần truy cập vtcnews.vn để tra cứu nhanh chóng, chính xác và hoàn toàn miễn phí.

- Ngoài ra, bạn có thể kiểm tra kết quả XSMN bằng cách nhắn tin theo cú pháp hướng dẫn trên vé số, tuy nhiên mỗi tin nhắn sẽ phát sinh phí theo quy định.

- Người chơi cũng có thể theo dõi chương trình quay số mở thưởng được phát sóng trực tiếp trên truyền hình vào lúc 16h15 hằng ngày, nhưng cần xác định đúng đài quay để chọn kênh phù hợp.

- Bên cạnh đó, bạn có thể đến trực tiếp trường quay để theo dõi quá trình quay số và công bố kết quả. Nếu trúng thưởng, có thể làm thủ tục nhận giải ngay tại công ty xổ số kiến thiết tương ứng.

Vtcnews.vn cung cấp kết quả xổ số 3 miền (Bắc – Trung – Nam) mới nhất mỗi ngày với độ chính xác 100%, đồng thời hỗ trợ tra cứu KQXS các kỳ trước nhanh chóng và thuận tiện.