Ông Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo VOV

(VTC News) -

Sáng nay (11/6), tại Hà Nội, Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2026-2031 với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức, đại diện cho 760 hội viên thuộc 20 chi hội trực thuộc. Đại hội được tổ chức nhằm đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2020-2026, đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác hội trong nhiệm kỳ mới.

Tại phiên làm việc, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch Ban Chấp hành khóa 2020-2026 gồm 5 thành viên. Trong đó có Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN Phạm Mạnh Hùng; các Phó Chủ tịch Liên Chi hội Đài TNVN Đồng Mạnh Hùng, Nguyễn Vũ Duy, Trần Đức Thành cùng Ủy viên Thường vụ Liên Chi hội Đài TNVN Nguyễn Thúy Hoa.

Đại hội cũng bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 3 thành viên do ông Phạm Công Hân, Phó Tổng Biên tập Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam làm trưởng ban; ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng phòng, Ban Thư ký Biên tập và bà Phạm Thu Hằng, Văn phòng Liên Chi hội, là ủy viên.

Đoàn Chủ tịch Đại hội Đại biểu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam. (Ảnh: Đinh Trung)

Theo dự thảo Đề án nhân sự Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Ban Chấp hành Liên Chi hội xây dựng và Ban Thường vụ Đảng ủy Đài Tiếng nói Việt Nam thông qua, đại hội thống nhất bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 21 thành viên. Cơ cấu Ban Chấp hành gồm 1 Chủ tịch là lãnh đạo Đài và 2 Phó Chủ tịch.

Trên cơ sở đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031. Kết quả, ông Phạm Mạnh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Các đại biểu biểu quyết. (Ảnh: Đinh Trung)

Phát biểu tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc VOV Phạm Mạnh Hùng cho biết nhiệm kỳ vừa qua diễn ra trong bối cảnh Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện nhiều thay đổi về tổ chức bộ máy. Trong đó có việc chấm dứt hoạt động của Đài Kỹ thuật số VTC và Truyền hình VOVTV, cùng quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức theo chủ trương chung.

Theo ông Phạm Mạnh Hùng, những thay đổi này đã tác động nhất định tới đội ngũ cán bộ, phóng viên và số lượng hội viên. Tuy nhiên, vượt qua những khó khăn đó, những người làm báo của Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn giữ vững bản lĩnh chính trị, phát huy tinh thần báo chí cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và tiếp tục khẳng định vai trò của một cơ quan báo chí chủ lực quốc gia.

Phó Tổng Giám đốc VOV cũng ghi nhận, đánh giá cao sự đóng góp của các chi hội trực thuộc, hội viên và những người làm công tác hội trong toàn Đài qua các thời kỳ.

Ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc VOV, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo VOV. (Ảnh: Đinh Trung)

Thay mặt Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ mới, ông Phạm Mạnh Hùng gửi lời cảm ơn tới các tập thể, cá nhân đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức.

Theo Chủ tịch Liên Chi hội Nhà báo Đài TNVN, để nâng cao hiệu quả hoạt động hội trong giai đoạn mới, lãnh đạo Đài và Ban Thường vụ Đảng ủy Đài đã quan tâm xây dựng phương án nhân sự theo hướng tăng cường sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị. Đây cũng là lý do Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2026-2031 được mở rộng lên 21 thành viên, bảo đảm đại diện đầy đủ các chi hội và đơn vị có tổ chức hội trực thuộc.

Bày tỏ tin tưởng vào nhiệm kỳ mới, ông Phạm Mạnh Hùng cho rằng Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tiếp tục kế thừa những kết quả đã đạt được, đổi mới hoạt động hội, phát huy truyền thống báo chí cách mạng và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của Đài Tiếng nói Việt Nam trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Liên Chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên. (Ảnh: Đinh Trung)

Tại Đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài TNVN bày tỏ tin tưởng Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, kế thừa thành công của nhiệm kỳ trước, không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động hội, góp phần dẫn dắt và phát huy truyền thống báo chí cách mạng Việt Nam, đúng với phương châm và sứ mệnh của Đài Tiếng nói Việt Nam.