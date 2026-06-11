The Fest: Tâm điểm giải trí, sinh lời giữa 'downtown không ngủ' Festival Island

(VTC News) -

Sở hữu trọn vẹn những lợi thế độc tôn từ vị trí, tầm nhìn panorama ngoạn mục cho tới hệ sinh thái giải trí sôi động 365 ngày, The Fest không chỉ mang tới không gian nghỉ dưỡng hiện đại, đa tiện ích mà được xem là “tâm điểm sinh lời” hiếm có, đón trọn dòng khách khổng lồ tại Festival Island - “downtown mới” của Nha Trang.

“Khán đài VIP” ngắm pháo hoa và show diễn triệu USD

The Fest gồm ba tòa tháp, tọa lạc tại trung tâm “Thành phố đảo quốc tế” Charmora City do Sun Group tâm huyết kiến tạo ở Nha Trang. Nằm trọn trong vùng lõi của đảo lễ hội Festival Island, dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa, bao quanh là các dòng sông và hồ sân khấu nước 7,3ha biểu tượng.

Sun Group ra mắt bộ ba tháp căn hộ The Fest tại Charmora City, Nam Nha Trang.

Đây cũng là “giao lộ thịnh vượng” giúp các tòa tháp The Fest đón trọn luồng khách du lịch khổng lồ di chuyển tới 3 “hòn đảo” chức năng của Charmora City, thông qua hệ thống cầu, đường lớn thông suốt.

Giá trị độc bản làm nên sức hút mãnh liệt của The Fest chính là tầm nhìn Panorama 360 độ “không góc chết”. Một mặt của tòa tháp ôm trọn cảnh quan êm đềm của sông Quán Trường và sự phồn hoa của thành phố. Mặt còn lại hướng trực diện ra hồ trung tâm rộng 7,3ha – nơi được quy hoạch là “sân khấu nước” ngoạn mục dành cho các show diễn trị giá hàng triệu đô do Sun Group đầu tư.

Không lâu nữa, từ ban công căn hộ, các chủ nhân tương lai sẽ được sở hữu “hàng ghế VIP” để thưởng lãm trọn vẹn những show nghệ thuật, công nghệ 3d mapping,… hay các màn trình diễn jetski mãn nhãn và pháo hoa rực rỡ thắp sáng bầu trời mỗi tối.

The Fest sở hữu tầm nhìn hướng hồ trung tâm, mở ra đặc quyền thưởng lãm các show nghệ thuật ngay tại ban công.

Bên cạnh đặc quyền tầm nhìn, The Fest còn thiết lập tiêu chuẩn sống và trải nghiệm “một bước chân chạm ngàn tiện ích”. Ngay khi bước xuống sảnh, cư dân và du khách đã có thể hòa mình vào tuyến phố mua sắm sầm uất và chợ đêm VUIFest náo nhiệt, tận hưởng nhịp sống lễ hội 24/7. Điều đã làm nên thương hiệu tại các quần thể do Sun Group phát triển ở Cát Bà, Hạ Long và đặc biệt là Phú Quốc.

Đặc biệt, cư dân The Fest còn sở hữu đặc quyền nghỉ dưỡng xa xỉ từ việc tận hưởng dòng khoáng nóng Onsen ngay nội khu và tại clubhouse onsen tiêu chuẩn trên đảo an cư Elite Island cách đó không xa. Đây là mảnh ghép hoàn thiện bức tranh trải nghiệm trọn vẹn, từ nghỉ dưỡng - giải trí, lễ hội đến chăm sóc sức khỏe, “chữa lành” thân - tâm – trí.

Cư dân The Fest tận hưởng dòng khoáng nóng nội khu độc quyền.

Thiết kế linh hoạt biến The Fest thành “gà đẻ trứng vàng”

Về kiến trúc, thiết kế tòa tháp và căn hộ The Fest được chấp bút bởi đơn vị tư vấn quốc tế lừng danh Broadway Malyan. Cơ cấu sản phẩm tại The Fest được Sun Group “đo ni đóng giày” để tối ưu hóa khả năng khai thác thương mại.

Dự án sở hữu đặc quyền 100% quỹ căn Thương mại Dịch vụ (TMDV) với một số tòa có tỷ lệ căn hộ Studio chiếm tới 60%, phần còn lại là các căn 1 phòng ngủ và 2 phòng ngủ. Diện tích linh hoạt giúp nhà đầu tư dễ dàng lựa chọn và tối ưu công năng để kinh doanh Airbnb, homestay.

Đặc biệt, đây là dòng sản phẩm hoàn hảo để đón đầu xu hướng lưu trú dài ngày (workation), trú đông của tệp khách du lịch quốc tế, đặc biệt là khách Hàn Quốc và Âu Mỹ.

Với sự bảo chứng vận hành từ Sun Group, kết hợp cùng hệ sinh thái tiện ích khép kín và lịch trình sự kiện sôi động tổ chức quanh năm, The Fest hứa hẹn mang lại tỷ lệ lấp đầy ấn tượng và lợi nhuận khai thác bền vững.

Dự án sở hữu 100% quỹ căn Thương mại Dịch vụ với một số tòa có tỷ lệ căn hộ Studio chiếm tới 60%.

Nhìn rộng hơn, sức hút của The Fest được bảo chứng bởi dư địa phát triển của du lịch Nha Trang.

Theo thống kê, cứ 5 khách quốc tế đến Việt Nam thì có 1 người chọn Nha Trang ghé thăm. Nha Trang cũng lọt top 15 điểm đến du lịch hàng đầu thế giới mùa hè 2025.

Với át chủ bài Nha Trang, năm 2026, du lịch của Khánh Hòa đặt mục tiêu đón trên 18,8 triệu lượt khách lưu trú; trong đó, khách quốc tế đạt 6,3 triệu lượt. Tỉnh cũng hướng tới con số 9 tỷ USD doanh thu và 33 triệu lượt khách vào năm 2030, trong đó khách quốc tế vẫn chiếm 40-45% trên tổng lượt khách.

Sự xuất hiện của downtown không ngủ Festival Island với công thức thành công toàn cầu: Kết hợp show diễn, không gian mặt nước, dịch vụ F&B và cơ sở lưu trú cao cấp hứa hẹn sẽ “thắp sáng” nền kinh tế đêm, thúc đẩy mạnh mẽ tăng trưởng du lịch Nha Trang và Khánh Hòa.

Khi đi vào vận hành, đảo lễ hội Festival Island kỳ vọng sẽ biến dòng người thành dòng khách tiêu dùng liên tục, gia tăng thời gian lưu trú của du khách.

Đầu tư The Fest giúp chủ nhân đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của du lịch và bất động sản Nha Trang.

Sở hữu The Fest ngay tại thời điểm “vàng” này đồng nghĩa với việc nhà đầu tư đang nắm giữ một tài sản vô giá nằm trong dòng chảy thương mại bất tận, đón trọn dòng ngoại tệ khổng lồ trước khi chu kỳ tăng giá mới của BĐS Nha Trang chính thức bùng nổ.