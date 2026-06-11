Vinmec Hạ Long cứu nữ bệnh nhân 45 tuổi thoát nguy cơ thủng đại tràng do polyp

(VTC News) -

Polyp tái phát trên nền phẫu thuật cũ, nguy cơ thủng đại tràng nếu can thiệp không chính xác

Khoảng một năm trước, chị Lan Anh (45 tuổi, Quảng Ninh) từng được phẫu thuật cắt bỏ một khối polyp lớn ở đại tràng phải. Tuy nhiên, trong lần tái khám gần đây tại Vinmec Hạ Long, các bác sĩ phát hiện tổn thương đã tái phát ngay tại vị trí phẫu thuật cũ.

Kết quả thăm khám cho thấy chân polyp bám sâu vào thành đại tràng, kèm tình trạng xơ dính phức tạp. Đáng chú ý, tại vị trí tổn thương vẫn còn tồn tại nhiều clip kim loại từ lần can thiệp trước, khiến cấu trúc giải phẫu bị biến dạng, mô xung quanh xơ chai và mất đi các lớp bóc tách tự nhiên.

Theo các bác sĩ, đây là một trong những tình huống khó trong điều trị polyp đại tràng tái phát bởi nguy cơ thủng đại tràng luôn hiện hữu trong quá trình can thiệp. Nếu xử trí không phù hợp, người bệnh có thể phải đối mặt với các biến chứng nặng như viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng hoặc phải cắt bỏ một đoạn đại tràng lớn.

Can thiệp phối hợp đồng thời giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng ngay trong cùng một thì phẫu thuật.

Ca bệnh đặt ê-kíp điều trị trước “thách thức kép”: vừa phải loại bỏ triệt để tổn thương tái phát, vừa phải bảo tồn tối đa đại tràng và hạn chế nguy cơ thủng đường tiêu hóa trên nền mô xơ dính phức tạp.

Nếu tiếp tục bóc tách bằng nội soi thông thường, áp lực từ dao điện và quá trình can thiệp có thể làm tổn thương thành đại tràng vốn đã bị xơ hóa sau phẫu thuật cũ. Trong khi đó, lựa chọn phẫu thuật cắt đoạn đại tràng theo phương pháp truyền thống tuy có thể xử lý triệt để tổn thương nhưng lại đồng nghĩa với mức độ xâm lấn lớn hơn, đau nhiều hơn và thời gian hồi phục kéo dài hơn cho người bệnh.

Nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng trong cùng một thì can thiệp

Trước bài toán ngoại khoa phức tạp này, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa Vinmec Hạ Long - cùng ê-kíp đa chuyên khoa đã tiến hành hội chẩn và quyết định triển khai chiến lược can thiệp phối hợp đồng thời giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng ngay trong cùng một thì phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, đây là kỹ thuật đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa hai ê-kíp can thiệp trong và ngoài lòng đại tràng nhằm vừa đảm bảo loại bỏ hoàn toàn tổn thương, vừa kiểm soát tối đa nguy cơ biến chứng.

Từ bên trong lòng đại tràng, BSCKII Đồng Xuân Hà cùng ê-kíp nội soi tiêu hóa sử dụng hệ thống nội soi độ phân giải cao để tiếp cận chính xác vị trí chân polyp tái phát, đánh dấu tổn thương và cung cấp hình ảnh trực tiếp theo thời gian thực.

Song song với đó, từ phía ngoài ổ bụng, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng cùng ê-kíp ngoại khoa tiến hành phẫu thuật nội soi qua các đường rạch siêu nhỏ trên thành bụng. Dưới hướng dẫn liên tục từ hình ảnh nội soi bên trong đại tràng, các bác sĩ sử dụng dụng cụ cắt nối tự động để thực hiện kỹ thuật cắt hình chêm chính xác phần đại tràng chứa tổn thương.

Bệnh nhân phục hồi tốt, ra viện chỉ sau một ngày điều trị.

Ngay sau khi cắt bỏ tổn thương, ê-kíp tiếp tục nội soi kiểm tra toàn bộ vùng can thiệp nhằm đánh giá nguy cơ chảy máu, rò rỉ hoặc hẹp lòng đại tràng. Kết quả ghi nhận lòng ruột thông thoáng, không có dấu hiệu rò thủng và không còn tổn thương tồn dư.

Toàn bộ quá trình phối hợp giữa hai kỹ thuật chuyên sâu diễn ra trong khoảng 30 phút - thời gian được đánh giá là rất ngắn đối với một ca bệnh tái phát có mức độ xơ dính cao và nguy cơ thủng đại tràng lớn.

Sau can thiệp, nhờ áp dụng mô hình ERAS - chương trình tối ưu hóa hồi phục sớm sau phẫu thuật, bệnh nhân có thể ăn uống, vận động trở lại ngay trong ngày và xuất viện chỉ sau một ngày điều trị trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo các chuyên gia tiêu hóa, việc phối hợp đồng thời giữa nội soi tiêu hóa và phẫu thuật nội soi ổ bụng hiện là xu hướng điều trị hiện đại đối với các tổn thương tiêu hóa phức tạp, đặc biệt ở những trường hợp tái phát trên nền xơ dính sau can thiệp cũ.

Phương pháp này giúp tăng độ chính xác trong xử trí tổn thương, hạn chế xâm lấn và giảm nguy cơ phải cắt đoạn đại tràng rộng như phẫu thuật truyền thống.

Tiên phong ứng dụng các kỹ thuật ít xâm lấn điều trị bệnh lý tiêu hóa phức tạp, Vinmec Hạ Long hiện làm chủ nhiều kỹ thuật chuyên sâu như nội soi can thiệp, phẫu thuật Robot, Laser, cắt u dạ dày - đại trực tràng, cắt gan, nút mạch điều trị ung thư gan hay tán sỏi mật qua da.

Không chỉ mở rộng cơ hội điều trị cho nhiều ca bệnh khó, các kỹ thuật này còn giúp hạn chế xâm lấn, giảm đau, giảm biến chứng và rút ngắn đáng kể thời gian hồi phục cho người bệnh.

Với năng lực chuyên môn cùng hệ thống điều trị đồng bộ, vừa qua Vinmec Hạ Long là một trong 7 bệnh viện thuộc Hệ thống Y tế Vinmec được Global Hospital Rating xếp hạng bệnh viện chuẩn quốc tế 4 sao.