Công an Hà Nội bảo đảm giao thông, tiếp sức sĩ tử ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Em Nguyễn Ngọc Hà, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, cho biết việc được động viên trước giờ vào phòng thi giúp em giảm bớt áp lực. “Em thấy các chú công an và các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Trước khi vào thi em cũng được nhắc nhở kiểm tra giấy tờ, nhận nước uống nên cảm thấy thoải mái và tự tin hơn”, Hà nói.