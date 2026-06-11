Công an Hà Nội bảo đảm giao thông, tiếp sức sĩ tử ngày đầu thi tốt nghiệp THPT

Sáng 11/6, hơn 127.000 thí sinh trên địa bàn Hà Nội bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Để bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, thuận lợi, Công an TP Hà Nội đồng loạt triển khai các phương án bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại các điểm thi trên toàn thành phố.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6. Trong ngày đầu tiên, các thí sinh dự thi môn Ngữ văn vào buổi sáng và môn Toán vào buổi chiều. Trước áp lực về số lượng thí sinh lớn cùng nhu cầu đi lại tăng cao trong giờ cao điểm, lực lượng Công an TP Hà Nội đã xây dựng phương án bảo vệ từ sớm, bố trí lực lượng tại các tuyến giao thông trọng điểm và khu vực tổ chức thi.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News trong sáng 11/6, tại nhiều tuyến đường như Trần Phú, Điện Biên Phủ, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Hồ Tùng Mậu..., các tổ công tác của Cảnh sát giao thông, Công an TP Hà Nội đã có mặt từ sớm để phân luồng, điều tiết phương tiện.
Dù lưu lượng giao thông tăng cao do trùng thời điểm người dân đi làm và học sinh đến điểm thi, tình hình giao thông trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định, không xảy ra ùn tắc kéo dài.
Tại các điểm thi, lực lượng CSGT phối hợp với công an cơ sở và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tổ chức hướng dẫn giao thông, phân luồng từ xa, đồng thời bố trí khu vực dừng, đỗ phù hợp cho phụ huynh đưa đón con em.
Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (phường Hoàn Kiếm), từ sáng sớm, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ thuộc Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an TP Hà Nội đã phối hợp cùng công an địa phương và lực lượng CSGT hỗ trợ thí sinh.
Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm giao thông, các cán bộ, chiến sĩ còn chuẩn bị nước uống miễn phí để phát cho thí sinh và phụ huynh. Nhiều trường hợp cần hỗ trợ cũng được lực lượng chức năng kịp thời giúp đỡ, góp phần tạo tâm lý yên tâm cho các em trước giờ làm bài.
Đưa con đến điểm thi từ sớm, chị Trần Thu Hương (phường Hoàn Kiếm) cho biết bản thân khá lo lắng bởi đây là kỳ thi quan trọng đối với con mình. “Ngay khi đến trường, tôi được các lực lượng hướng dẫn chỗ đứng chờ, hỗ trợ nước uống và nhắc nhở các quy định cần thiết. Không khí tại điểm thi rất trật tự nên phụ huynh cũng yên tâm hơn. Tôi mong các con giữ được sự bình tĩnh để hoàn thành tốt bài thi”, chị Hương chia sẻ.
Em Nguyễn Ngọc Hà, thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Trần Phú, cho biết việc được động viên trước giờ vào phòng thi giúp em giảm bớt áp lực. “Em thấy các chú công an và các anh chị tình nguyện viên hỗ trợ rất nhiệt tình. Trước khi vào thi em cũng được nhắc nhở kiểm tra giấy tờ, nhận nước uống nên cảm thấy thoải mái và tự tin hơn”, Hà nói.
Trong thời tiết oi nóng của mùa hè Hà Nội, những chai nước được trao tận tay phụ huynh và thí sinh góp phần tiếp sức cho các sĩ tử trong ngày thi đầu tiên.
Cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hà Nội hỗ trợ một thí sinh bị chấn thương ở chân di chuyển an toàn vào phòng thi.
Tại tất cả các điểm thi trên địa bàn thành phố, lực lượng công an cơ sở đều được bố trí thường trực để bảo đảm an ninh, trật tự và sẵn sàng hỗ trợ thí sinh khi cần thiết.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11 và 12/6 với 1.223.776 thí sinh đăng ký dự thi trên cả nước, là kỳ thi có số lượng thí sinh lớn nhất từ trước đến nay. Cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi, huy động hàng trăm nghìn cán bộ, giáo viên, nhân viên và lực lượng chức năng tham gia công tác tổ chức.
Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi được tổ chức thống nhất theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Trong ngày 11/6, thí sinh hoàn thành hai môn thi bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Sáng 12/6, các thí sinh tiếp tục dự thi bài thi tự chọn theo chương trình học.