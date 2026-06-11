Những ca khúc hot nhất World Cup 2026: Shakira lập kỷ lục 100 triệu lượt xem

(VTC News) -

Trước khi những trận đấu World Cup 2026 bùng nổ tại Mỹ, Canada và Mexico, cuộc đua âm nhạc đã sớm nóng lên với hàng loạt ca khúc quy tụ những tên tuổi đình đám của làng giải trí thế giới. Từ Shakira, Lisa (BlackPink), Andrea Bocelli, David Guetta,... đến hiện tượng mạng iShowSpeed, mỗi nghệ sĩ đều mang đến màu sắc riêng, góp phần tạo nên bầu không khí sôi động cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Dai Dai – Shakira

Trong số các ca khúc được chú ý nhất mùa World Cup năm nay, Dai Dai của Shakira và Burna Boy đang dẫn đầu về sức hút.

Bài hát mang màu sắc dance-pop, reggaetón và Afrobeats hiện đại, truyền tải tinh thần quyết tâm, đoàn kết và khát vọng chiến thắng. Đặc biệt, phần cuối ca khúc còn nhắc đến nhiều huyền thoại bóng đá như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé hay Mohamed Salah.

Ca khúc "Dai Dai" của Shakira vượt mốc 100 triệu lượt xem.

Chỉ sau thời gian ngắn phát hành, MV Dai Dai vượt mốc 100 triệu lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những ca khúc World Cup có tốc độ lan tỏa nhanh nhất những năm gần đây.

Đây cũng là lần thứ tư Shakira đồng hành cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau những bản hit từng làm nên lịch sử như "Hips Don't Lie", "Waka Waka" và "La La La". Thành tích mới tiếp tục củng cố vị thế "Nữ hoàng World Cup" của nữ ca sĩ người Colombia.

DNA - Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion, EJAE.

Ca khúc DNA vừa được công bố là ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026, quy tụ dàn nghệ sĩ nổi tiếng gồm danh ca opera Andrea Bocelli, DJ - nhà sản xuất David Guetta, rapper Megan Thee Stallion và nữ ca sĩ kiêm nhạc sĩ EJAE.

Bài hát truyền tải tinh thần của kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức tại ba quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, với sự tham dự của 48 đội tuyển ở 16 thành phố đăng cai.

Ca khúc "DNA" vừa được công bố là ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026.

Theo FIFA, ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026 không chỉ nhằm khuấy động bầu không khí lễ hội mà còn tôn vinh những giá trị cốt lõi của bóng đá. DNA được xem là khoảnh khắc người hâm mộ cùng hòa chung cảm xúc, nơi bóng đá được nhìn nhận như một biểu tượng kết nối vượt lên trên khuôn khổ của một môn thể thao đơn thuần.

Andrea Bocelli và EJAE sẽ lần đầu trình diễn DNA tại lễ khai mạc World Cup 2026 ở Mexico City vào ngày 11/6. Đây cũng là sự kiện mở màn cho hành trình của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, diễn ra trên khắp Canada, Mexico và Mỹ, gắn kết hàng triệu người hâm mộ bằng niềm đam mê chung dành cho bóng đá

Goals – Lisa, Anitta và Nigeria Rema

Goals đánh dấu màn kết hợp giữa Lisa, ngôi sao Brazil Anitta và rapper Nigeria Rema. Ca khúc là sự pha trộn giữa K-pop, Latin pop và Afrobeats, phản ánh tinh thần giao thoa văn hóa của World Cup 2026. Với giai điệu sôi động cùng phần vũ đạo mạnh mẽ, Goals nhanh chóng trở thành một trong những bài hát được người hâm mộ chia sẻ nhiều nhất trên mạng xã hội.

Ca khúc "Goals" thu hút lượng lớn khán giả trẻ nhờ có sự xuất hiện của Lisa.

Sự xuất hiện của Lisa cũng giúp ca khúc thu hút lượng lớn khán giả trẻ toàn cầu. Nữ thần tượng được kỳ vọng sẽ mang đến màn trình diễn bùng nổ tại các sự kiện đồng hành cùng giải đấu.

Champions – iShowSpeed

Một trong những cái tên gây chú ý nhất trong danh sách ca khúc World Cup năm nay là iShowSpeed. Streamer nổi tiếng người Mỹ vốn được biết đến là người hâm mộ cuồng nhiệt của Cristiano Ronaldo. Ca khúc Champions của anh từng tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok, YouTube và nhiều nền tảng mạng xã hội trước khi được FIFA đưa vào album âm nhạc chính thức của World Cup 2026.

Ca khúc Champions tạo hiệu ứng mạnh trên TikTok, YouTube.

Bài hát có tiết tấu nhanh, sôi động, hướng đến tinh thần cạnh tranh và khát vọng chinh phục đỉnh cao của các đội tuyển. Việc một nhà sáng tạo nội dung Internet xuất hiện bên cạnh những ngôi sao âm nhạc hàng đầu thế giới cho thấy FIFA đang nỗ lực tiếp cận thế hệ khán giả trẻ.

Lighter - Jelly Roll (Mỹ), Carín León (Mexico) và Cirkut (Canada)

Không quá bùng nổ như các ca khúc khác, Lighter lựa chọn hướng đi giàu cảm xúc hơn khi kết hợp nhạc đồng quê Mỹ, âm nhạc dân gian Mexico và pop hiện đại.

Ca khúc "Lighter" do các nghệ sĩ Jelly Roll (Mỹ), Carín León (Mexico) kết hợp với nhà sản xuất Cirkut (Canada).

Bài hát được xem như lời chào từ ba quốc gia đồng chủ nhà, nhấn mạnh tinh thần gắn kết và niềm tự hào văn hóa của kỳ World Cup đầu tiên có tới 48 đội tuyển tham dự.

Por Ella – nhóm nhạc Los Ángeles Azules và nữ ca sĩ Belinda

Ca khúc mang đậm hơi thở truyền thống của Mexico kết hợp với Latin pop hiện đại. Trong MV, nhiều hình ảnh đặc trưng của văn hóa Mexico như đấu vật truyền thống, lễ hội đường phố và các hoạt động cộng đồng xuất hiện dày đặc.

Ca khúc "Por Ella" mang đậm hơi thở truyền thống của Mexico kết hợp với Latin pop hiện đại.

FIFA đánh giá đây là một trong những bài hát thể hiện rõ nét nhất bản sắc của nước chủ nhà Mexico tại World Cup 2026.

Echo – Daddy Yankee và nữ ca sĩ Shenseea

Với nền nhạc điện tử hiện đại và tiết tấu mạnh, ca khúc được xây dựng như một bản nhạc dành riêng cho các sân vận động. Nhiều khán giả đánh giá "Echo" sở hữu không khí lễ hội đặc trưng, phù hợp với những màn ăn mừng cuồng nhiệt của người hâm mộ bóng đá.

Ca khúc "Echo" sở hữu không khí lễ hội đặc trưng của mùa World Cup.

Nếu như trước đây các ca khúc World Cup thường chỉ xoay quanh một bài hát chính thức, FIFA hiện mở rộng quy mô bằng việc xây dựng cả một hệ sinh thái âm nhạc với nhiều nghệ sĩ đến từ các châu lục khác nhau.