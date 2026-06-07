Ca khúc cổ động World Cup 2026 của IShowSpeed gây bão toàn cầu

(VTC News) -

Ra mắt ngày 1/6, MV World Cup (Champions) nhanh chóng thu hút 28 triệu lượt xem trên YouTube chỉ sau chưa đầy một tuần. Theo nhiều thống kê trực tuyến, sản phẩm đạt gần 30 triệu lượt xem trong tuần đầu tiên, trở thành một trong những ca khúc thể thao được nghe nhiều nhất mùa hè năm nay.

MV "World Cup (Champions)" của streamer IShowSpeed.

Khác với những ca khúc chính thức thường được xây dựng theo định hướng quảng bá hình ảnh giải đấu, World Cup (Champions) tập trung vào cảm xúc nguyên bản của người yêu bóng đá.

Ca khúc mang tinh thần sôi động tương tự những bản hit gắn liền với các kỳ World Cup trước như Waka Waka hay Wavin' Flag.

Toàn bộ ca khúc xoay quanh khát vọng chiến thắng, niềm tự hào dân tộc và sự cuồng nhiệt của các cổ động viên. MV liên tục xuất hiện những hình ảnh quen thuộc như sân vận động khổng lồ, quốc kỳ các quốc gia, những đám đông cổ vũ cuồng nhiệt hay các khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đầy cảm xúc.

Trang Firstpost nhận định MV tái hiện hoàn hảo bầu không khí sôi động của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

"Trong khi ca khúc chính thức của FIFA tôn vinh sự đa dạng văn hóa và tính chuyên nghiệp thì World Cup (Champions) của Speed lại thể hiện sự tự do, bùng nổ, những cảm xúc nguyên bản của người hâm mộ bóng đá", tờ báo đánh giá.

Bên cạnh phần hình ảnh, giai điệu sôi động cũng được xem là yếu tố giúp bài hát lan tỏa mạnh mẽ. Sản phẩm được thực hiện với sự hỗ trợ của các producer nổi tiếng RiotUSA, BongoByTheWay và Pink Slip.

Ca khúc pha trộn nhiều màu sắc âm nhạc đang thịnh hành như Brazilian Funk, Hype Hip-hop và Jersey Club, tạo nên tiết tấu dồn dập, giàu năng lượng và dễ dàng khuấy động không khí tại các sự kiện thể thao.

Sức lan tỏa mạnh mẽ của World Cup (Champions) không chỉ đến từ âm nhạc mà còn nhờ sức ảnh hưởng đặc biệt của IShowSpeed.

Nam streamer sinh năm 2005 hiện sở hữu hơn 54 triệu người đăng ký trên YouTube cùng hàng chục triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội khác. Anh nổi tiếng với những buổi livestream chơi game, các nội dung bóng đá và đặc biệt là tình yêu cuồng nhiệt dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo.

Nhờ cộng đồng người hâm mộ đông đảo, ca khúc nhanh chóng trở thành hiện tượng truyền thông. Hàng triệu người dùng trên TikTok, Instagram... liên tục sử dụng âm thanh của bài hát để tạo nội dung liên quan đến World Cup.

Sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng đã khiến FIFA phải chú ý. Theo chia sẻ của IShowSpeed, tổ chức này đã gửi tin nhắn trực tiếp thông báo rằng World Cup (Champions) sẽ được đưa vào album chính thức của FIFA World Cup 2026.

Trước đó, album World Cup 2026 đã giới thiệu nhiều nghệ sĩ nổi tiếng thế giới như Shakira với Dai Dai, Lisa với Goals hay Jelly Roll với Lighter.

Ca khúc cổ động của IShowSpeed hút gần 30 triệu lượt xem trên Youtube.

Đây không phải lần đầu IShowSpeed tạo dấu ấn với các sản phẩm âm nhạc gắn liền với bóng đá. Năm 2022, anh từng phát hành ca khúc World Cup, thu hút hơn 210 triệu lượt xem trên YouTube và trở thành một trong những bản nhạc cổ động được yêu thích nhất trong mùa World Cup tại Qatar.

Với thành công hiện tại của World Cup (Champions), nhiều khán giả cho rằng IShowSpeed đã tiếp tục chứng minh khả năng kết nối cộng đồng người hâm mộ bóng đá bằng ngôn ngữ âm nhạc và mạng xã hội.

World Cup 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 11/6 tại Mexico và kéo dài đến ngày 19/7.