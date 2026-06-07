World Cup 2026 hôm nay 7/6: HLV Argentina báo tin vui về Messi

(VTC News) -

Trong bản tin World Cup 2026 mới nhất hôm nay 7/6, các diễn biến đáng chú ý tập trung vào tình hình chấn thương của Messi, chiến thắng của Đức, Bồ Đào Nha, Bỉ trong các trận giao hữu và việc hầu hết các sân vận động đăng cai giải đấu đạt chứng nhận công trình xanh.

HLV Argentina báo tin vui về Messi

Huấn luyện viên Lionel Scaloni xác nhận Lionel Messi đang hồi phục tích cực sau chấn thương cơ gặp phải gần đây. Anh nhiều khả năng sẽ ra sân trong các trận giao hữu của Argentina trước thềm World Cup 2026.

HLV Lionel Scaloni cho biết Lionel Messi đang hồi phục tích cực. (Ảnh: AP)

Messi bị căng cơ khi khoác áo Inter Miami ở trận thắng Philadelphia Union tại MLS cách đây khoảng 10 ngày. Chấn thương này từng khiến người hâm mộ Argentina lo lắng về tình trạng thể lực của đội trưởng trước ngày bảo vệ ngôi vương thế giới.

“Leo đang hồi phục tốt. Cậu ấy đã tham gia tập luyện cùng toàn đội trong một phần của kế hoạch tập huấn gần đây và đó là tín hiệu rất tích cực. Giờ cậu ấy không còn phải tập riêng nữa”, HLV Scaloni chia sẻ trong buổi họp báo.

Ông nói thêm: “Cậu ấy đang hồi phục rất nhiều và thậm chí có thể tham gia một trong những trận đấu giao hữu trong vài phút. Chúng tôi sẽ xem liệu cậu ấy có thi đấu ở trận này hay trận tiếp theo, nhưng rõ ràng tình hình hiện tại đã khả quan hơn rất nhiều".

Anh, Đức, Bồ Đào Nha thắng trận giao hữu

Sane và Havertz lập công giúp tuyển Đức đánh bại Mỹ 2-1 trong trận giao hữu diễn ra rạng sáng 7/6, qua đó nối dài chuỗi 9 trận thắng liên tiếp thềm World Cup 2026.

Kai Havertz sớm đưa Đức vươn lên dẫn trước ngay phút thứ 2 với pha đánh đầu cận thành từ tình huống đá phạt. Tuy nhiên, đội tuyển Mỹ đã tìm được bàn gỡ ở phút 37 khi Antonee Robinson tung cú vô lê chân trái đẹp mắt từ ngoài vòng cấm sau quả phạt góc của Christian Pulisic.

Mỹ để thua Đức với tỷ số 1-2 trong trận giao hữu diễn ra ngày 7/6. (Ảnh: AP)

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút 57. Sane ghi bàn sau đường chuyền ngắn của Havertz. Anh tung cú sút chéo góc xuyên qua hai chân Miles Robinson, bóng dường như khẽ chạm hậu vệ này đổi hướng trước khi đánh bại thủ môn Matt Freese ở góc xa. Bàn thắng của Sane ấn định chiến thắng 2-1 cho đội bóng từng 4 lần vô địch World Cup.

Thất bại này tiếp tục nối dài chuỗi trận đáng quên của tuyển Mỹ trước các đại diện châu Âu. Ở trận này, tuyển Mỹ thiếu vắng trung vệ chủ lực Chris Richards. Cầu thủ này chưa thi đấu kể từ khi bị rách hai dây chằng ở mắt cá chân trái hôm 17/5.

Bên cạnh Đức, Bồ Đào Nha và Bỉ cũng có màn chạy đà thuận lợi trước thềm World Cup khởi tranh vào tuần tới. Bồ Đào Nha đánh bại Chile với tỷ số 2-1. Rafael Leao bên phía Bồ Đào Nha và Ivan Roman của Chile cùng phải nhận thẻ đỏ sau một tình huống xô xát.

Goncalo Guedes mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi Bruno Fernandes nhân đôi cách biệt bằng cú sút xa đẹp mắt ngoài vòng cấm. Những nỗ lực của Chile chỉ giúp họ có được bàn rút ngắn tỷ số muộn do công của Lucas Cepeda.

Trong khi đó, tuyển Bỉ dễ dàng đánh bại Tunisia với tỷ số 5-0 trong trận đấu diễn ra tại Brussels. Leandro Trossard, Charles De Ketelaere, Kevin De Bruyne, Dodi Lukebakio và Nicolas Raskin lần lượt ghi tên lên bảng tỷ số cho đội chủ nhà.

Đội tuyển Anh giành chiến thắng 1-0 trước New Zealand nhờ bàn thắng của Harry Kane.