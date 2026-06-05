Dự đoán 5 đội tuyển mạnh nhất World Cup 2026

(VTC News) -

World Cup 2026 diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico từ 11/6 (giờ địa phương) với 48 đội tuyển tham dự. Quy mô giải đấu mở rộng và thể thức mới tạo ra nhiều trận đấu, nhiều nhánh rẽ có thể mang đến những yếu tố bất ngờ. Dù vậy, nhóm ứng viên vô địch vẫn là những tên tuổi quen thuộc.

Theo mô phỏng của Opta, Tây Ban Nha là đội có cơ hội vô địch cao nhất. Pháp, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha lần lượt nằm trong nhóm ứng viên hàng đầu. Dự đoán của máy tính không phải không có cơ sở.

Dự đoán xác suất vô địch của các đội tuyển tại World Cup 2026 theo thuật toán mô phỏng của Opta.

Argentina: Nhà vô địch vẫn còn Messi

Argentina bước vào World Cup 2026 với vị thế nhà đương kim vô địch. Đó là lợi thế lớn về tâm lý, nhưng cũng là áp lực không nhỏ. Bảo vệ chức vô địch World Cup là nhiệm vụ cực khó. Trong kỷ nguyên hiện đại, rất ít đội tuyển đủ sức duy trì đỉnh cao trong 2 kỳ liên tiếp.

Thông tin đội tuyển Argentina.

Điểm tựa lớn nhất của Argentina vẫn là Lionel Messi. Ở tuổi 38, Messi không còn là cầu thủ có thể "gánh" toàn bộ khối lượng vận động như thời đỉnh cao. Nhưng anh vẫn là người có thể định đoạt trận đấu bằng một đường chuyền, một pha xử lý hoặc một cú sút trong khoảnh khắc then chốt. Việc được quản lý thời lượng thi đấu cẩn thận tại Inter Miami có thể giúp Messi giữ trạng thái tốt khi bước vào giải.

Dù vậy, Argentina không chỉ có Messi. Huấn luyện viên Lionel Scaloni bắt đầu tính toán các phương án để Albiceleste giảm dần sự phụ thuộc vào siêu sao 38 tuổi từ Copa America 2024 cũng như trong suốt vòng loại World Cup 2026.

Tây Ban Nha: Ứng viên số một theo AI

Nếu chỉ nhìn vào dữ liệu, Tây Ban Nha là ứng viên sáng nhất cho chức vô địch World Cup 2026. Opta đánh giá La Roja có xác suất vô địch cao nhất, vượt trên Pháp, Anh và Argentina. Đây là kết quả hợp lý nếu xét phong độ của Tây Ban Nha trong vài năm gần đây.

Thông tin đội tuyển Argentina.

Đội bóng của HLV Luis de la Fuente vô địch Euro 2024, sau đó tiếp tục duy trì sự ổn định ở Nations League và vòng loại World Cup. Tây Ban Nha cấu trúc rõ ràng, khả năng kiểm soát bóng tốt, lối chơi đồng bộ và nhiều cầu thủ phù hợp với cùng một hệ thống.

Bên cạnh đó, họ cũng có những ngôi sao có thể giải quyết trận đấu bằng khoảnh khắc, nổi bật là Lamine Yamal. Sự góp mặt của ngôi sao trẻ Barcelona với tốc độ, sự khéo léo và khả năng tạo đột biến giúp Tây Ban Nha trực diện và tốc độ hơn khi cần.

Pháp: Dàn sao đắt giá nhất World Cup 2026

Pháp luôn là ứng viên lớn ở các giải đấu lớn. Họ vô địch World Cup 2018, vào chung kết World Cup 2022 và tiếp tục sở hữu một trong những đội hình có chiều sâu tốt nhất thế giới. Ở World Cup 2026, Pháp vẫn nằm sát Tây Ban Nha trong nhóm đội có cơ hội vô địch cao nhất.

Thông tin đội tuyển Pháp.

Điểm mạnh của đội tuyển Pháp nằm ở dàn sao đắt giá. Theo Transfermarkt, đội tuyển Pháp được định giá lên tới 1,55 tỷ euro, cao nhất giải. Trong đó, Kylian Mbappe là trung tâm của đội tuyển Pháp. Anh duy trì phong độ cá nhân rất tốt trong mùa giải tại Real Madrid. Ngoài ra, Mbappe cũng rất hợp với đấu trường World Cup, với 12 bàn trong 2 kỳ góp mặt.

Không chỉ Mbappe, những tiền đạo khác của Pháp cũng có khả năng tạo đột biến rất tốt. Ousmane Dembele và Michael Olise cũng là những ngôi sao tấn công có thể thay đổi trận đấu bằng tốc độ, kỹ thuật và khả năng xử lý trong không gian hẹp.

Bồ Đào Nha: Sức mạnh không nằm ở Ronaldo

Bồ Đào Nha không được đánh giá cao ngang Tây Ban Nha, Pháp, Anh hay Argentina về xác suất vô địch. Tuy nhiên, nếu xét chất lượng đội hình, họ đủ sức chen vào nhóm 5 đội mạnh nhất World Cup 2026.

Cristiano Ronaldo vẫn là cái tên thu hút nhiều sự chú ý nhất. Ở tuổi 41, anh không còn là cầu thủ tạo ra khác biệt bằng những pha bứt tốc liên tục và hiệu suất ghi bàn ổn định. Ảnh hưởng của Ronaldo nằm ở yếu tố kinh nghiệm và bản lĩnh ở thời điểm quan trọng.

Thông tin đội tuyển Bồ Đào Nha.

Sức mạnh của Bồ Đào Nha thời điểm hiện tại nằm ở những cầu thủ phía sau CR7. Bruno Fernandes là nguồn sáng tạo quan trọng ở tuyến giữa, cùng Vitinha, Joao Neves và Nuno Mendes đem đến năng lượng, kỹ thuật và sự hiện đại trong cách vận hành. Nhìn chung, Bồ Đào Nha có đủ các vệ tinh chất lượng để Ronaldo tập trung cho việc ghi bàn.

Anh: Thế hệ Harry Kane giải khát danh hiệu

Anh bước vào World Cup 2026 với một đội hình đủ mạnh để mơ về chức vô địch. Tam sư thực sự có nhiều cầu thủ hàng đầu ở cả ba tuyến, từ Harry Kane, Jude Bellingham, Declan Rice đến Bukayo Saka. Họ cũng trải qua những thất bại liên tiếp ở các giải đấu lớn, từ World Cup 2018 đến EURO 2024, đủ để tích luỹ thêm kinh nghiệm và sự khao khát danh hiệu.

Thông tin đội tuyển Anh.

Kane là điểm tựa lớn nhất trên hàng công. Anh không chỉ ghi bàn đều đặn mà còn có khả năng lùi xuống kết nối lối chơi. Với một đội tuyển có nhiều cầu thủ tấn công chất lượng, Kane có thể vừa là trung phong, vừa là người mở ra khoảng trống cho các vệ tinh phía sau.

Sự xuất hiện của Thomas Tuchel trên ghế huấn luyện tạo ra kỳ vọng mới. So với thời Gareth Southgate, tuyển Anh được chờ đợi sẽ linh hoạt hơn trong các trận knock-out. Tuchel là HLV giỏi điều chỉnh chiến thuật, biết thay đổi cách tiếp cận theo từng đối thủ. Đây có thể là yếu tố quan trọng nếu Anh gặp bế tắc trước các hàng thủ lùi sâu.

Đội nào có cơ hội vô địch World Cup 2026 cao nhất?

Trong nhóm 5 đội mạnh nhất World Cup 2026, mỗi đội có một lý do riêng để tin vào chức vô địch. Argentina có bản lĩnh của nhà đương kim vô địch và Lionel Messi. Pháp có chiều sâu đội hình, kinh nghiệm giải đấu và Kylian Mbappe. Anh có thế hệ tài năng cùng một HLV giàu năng lực chiến thuật. Bồ Đào Nha có dàn sao chất lượng và khát vọng của Cristiano Ronaldo.

Tuy nhiên, nếu phải chọn đội có cơ hội vô địch cao nhất, Tây Ban Nha là cái tên hợp lý nhất. Họ đứng đầu theo mô phỏng của Opta cũng như bảng xếp hạng Power Ranking của ESPN. Đội bóng này duy trì phong độ ổn định, lối chơi rõ ràng và một thế hệ cầu thủ vừa trẻ, vừa đủ kinh nghiệm. Tây Ban Nha không phải đội không có rủi ro, nhưng họ là đội cân bằng nhất giữa dữ liệu, phong độ và chất lượng đội hình.

Dù vậy, World Cup hiếm khi diễn ra đúng hoàn toàn theo dự đoán. Một chấn thương, một thẻ đỏ, một loạt luân lưu hoặc một khoảnh khắc thiên tài có thể thay đổi mọi thứ. Đó là lý do Tây Ban Nha có thể là ứng viên số một theo AI, nhưng Pháp, Anh, Argentina và Bồ Đào Nha đều đủ khả năng biến World Cup 2026 thành giải đấu của riêng mình.