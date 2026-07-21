Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 21/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 21/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 21/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 21/7/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ 3 ngày 21/7/2026

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- XSVT 14/7/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 14/7/2026 có giải đặc biệt là 955319 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 14/7, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 14/7/2026.

- XSVT 7/7/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/7/2026 có giải đặc biệt là 168986 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 7/7, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 7/7/2026.

- XSVT 30/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 30/6/2026 như sau:

XSVT 30/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 30/6/2026.

- XSVT 23/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026 có giải đặc biệt là 018547 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 23/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 23/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho những vé trúng 5 số cuối cùng theo đúng thứ tự hàng của giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, cho các vé trùng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN gồm Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN gồm Công ty XSKT Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN gồm Công ty XSKT Tây Ninh, Bình Thuận và An Giang quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN gồm Công ty XSKT Trà Vinh, Vĩnh Long và Bình Dương quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang, Kiên Giang quay số mở thưởng.

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