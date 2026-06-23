Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/6/2026 - XSVT thứ Ba ngày 23/6

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quay thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 23/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 23/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 23/6/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 23/6/2026

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- XSVT 16/6/2026

Kết quả xổ số ngày 16/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng có giải đặc biệt là 024892 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 16/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 16/6/2026.

- XSVT 9/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 556701 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 9/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026.

- XSVT 2/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 2/6/2026 như sau:

XSVT 2/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026.

- XSVT 26/5/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026 có giải đặc biệt là 353356 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 26/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải trị giá lên đến 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải 6 triệu đồng, dành cho vé sai một chữ số bất kỳ so với kết quả giải đặc biệt (ngoại trừ sai số hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Do đài Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Do đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Gồm đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Do đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Gồm đài TP.HCM, Hậu Giang, Long An và Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang tổ chức quay số mở thưởng.

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