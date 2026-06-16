Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 - XSVT 16/6

Kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSVT 16/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSVT 16/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Vũng Tàu hôm nay 16/6/2026 - Xổ số Vũng Tàu thứ Ba ngày 16/6/2026

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- XSVT 9/6/2026

Kết quả xổ số Vũng Tàu (XSVT) ngày 9/6/2026 có giải đặc biệt là 556701 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSVT 9/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 9/6/2026.

- XSVT 2/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu công bố kết quả xổ số ngày 2/6/2026 với giải đặc biệt là 306135 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 2/6, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 2/6/2026.

- XSVT 26/5/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng ngày 26/5/2026 như sau:

XSVT 26/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 26/5/2026.

- XSVT 19/5/2026

Kết quả xổ số ngày 19/5/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Bà Rịa - Vũng Tàu mở thưởng có giải đặc biệt là 382627 và các hạng giải khác như sau:

XSVT 19/5, kết quả xổ số Vũng Tàu ngày 19/5/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSVT

Với loại vé truyền thống mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Vũng Tàu gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 chữ số): 01 giải trị giá 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 chữ số): 10 giải, giá trị mỗi giải là 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 chữ số): 20 giải, giá trị mỗi giải là 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 chữ số): 70 giải, giá trị mỗi giải là 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 chữ số): 100 giải, giá trị mỗi giải là 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 chữ số): 300 giải, giá trị mỗi giải là 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 chữ số): 1.000 giải, giá trị mỗi giải là 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 chữ số): 10.000 giải, giá trị mỗi giải là 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trị giá 50 triệu đồng, dành cho vé chỉ sai một số ở hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 6 triệu đồng, dành cho vé sai một số bất kỳ so với giải đặc biệt (trừ hàng trăm nghìn).

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Đài Bình Thuận, Tây Ninh và An Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Gồm đài TP.HCM, Long An, Bình Phước, Hậu Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm đài Đà Lạt, Tiền Giang và Kiên Giang sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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