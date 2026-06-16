Bảng tỷ giá USD/VND tại Vietcombank hôm nay 16/6/2026

13:29 16/06/2026 Bản tin 113
Sáng 16/6, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ ở mức 25.165 VND, không đổi so với ngày 15/6. Trong khi đó, tỷ giá tại các ngân hàng thương mại được điều chỉnh ở chiều mua vào.
Tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank lúc 11h30 ngày 16/6/2026:
1 USD = 26.073,00 VND (mua tiền mặt)
1 USD = 26.103,00 VND (mua chuyển khoản)
1 USD = 26.423,00 VND (bán)
Như vậy, giá mua tiền mặt và mua chuyển khoản đều giảm 20 đồng so với hôm qua. Trong khi đó, giá bán duy trì sự ổn định ở mức 26.423 VND/USD, không thay đổi so với phiên trước.
Bảng cập nhật tỷ giá USD/VND tại các ngân hàng trong nước, tính đến 11h30 ngày 16/6/2026:
|Ngân hàng
|Mã ngoại tệ
|Mua tiền mặt
|Mua chuyển khoản
|Bán tiền mặt
|Bán chuyển khoản
|Vietcombank
|USD
|26.073,00
|26.103,00
|26.423,00
|-
|BIDV
|USD
|26.103
|26.103
|26.423
|-
|USD(1-2-5)
|25.059
|-
|-
|-
|USD(10-20)
|25.059
|-
|-
|-
|Agribank
|USD
|26.083,00
|26.103,00
|26.423
|-
|SHB
|USD cash (Loại<50USD)
|25.960
|-
|26.423
|-
|USD cash (Loại>=50USD)
|26.140
|-
|26.423
|-
|USD (Transfer)
|-
|26.110
|26.423
|-
|OCB
|USD (100,50)
|26.115
|26.165
|26.423
|26.423
|USD (20,10,5)
|26.115
|26.165
|26.423
|26.423
|USD (1)
|23.907
|26.165
|26.423
|26.423
|HDBank
|USD(50,100)
|26.070
|26.100
|26.423
|26.423
|USD(10,20)
|26.000
|26.100
|26.423
|26.423
|USD(1,5)
|26.000
|26.100
|26.423
|26.423
|VPBank
|USD
|-
|26.133
|26.423
|-
|USD-1-2-5-10-20
|26.133
|-
|26.423
|-
|USD-50-100
|26.133
|-
|26.423
|-
|MB
|USD (USD 50-100)
|26.085,00
|26.105,00
|26.423
|26.423
|USD (USD 5 - 20)
|26.065,00
|-
|-
|-
|USD (Dưới 5 USD)
|26.045,00
|-
|-
|-
|LPBank
|USD ≥ 50
|26.085
|26.120
|26.423
|26.423
|USD <50
|26.080
|-
|-
|-
|Sacombank
|USD
|26.085
|26.085
|26.423
|26.423
|MSB
|USD
|26.080
|26.110
|26.423
|26.423
|NCB
|USD (lớn)
|25.720,00
|25.970,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD (vừa)
|25.710,00
|25.970,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD (nhỏ)
|25.700,00
|25.970,00
|26.423,00
|26.423,00
|Eximbank
|USD (50-100)
|26.080
|26.110
|26.423
|26.423
|USD (5-20)
|25.930
|26.110
|26.423
|26.423
|USD (1-2)
|24.605
|26.110
|26.423
|26.423
|VIB
|USD
|26.130,00
|26.140,00
|26.423,00
|26.423,00
|SeaBank
|USD (50 & 100)
|26.103,00
|26.103,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD (5, 10, 20)
|26.083,00
|26.103,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD <5
|26.013,00
|26.103,00
|26.423,00
|26.423,00
|TPBank
|USD
|26.016
|26.103
|26.423
|26.423
|PVComBank
|USD (50 & 100)
|26.063
|26.093
|26.423
|-
|USD (5, 10, 20)
|26.053
|26.093
|26.423
|-
|USD (1 & 2)
|26.053
|26.093
|26.423
|-
|VietBank
|USD
|26.073,00
|26.103,00
|-
|26.423
|VietABank
|USD ($50-$100)
|26.065,00
|26.115,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD ($05-$20)
|25.965,00
|26.115,00
|26.423,00
|26.423,00
|USD ($01-$02)
|25.665,00
|26.115,00
|26.423,00
|26.423,00
Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, tỷ giá có thể thay đổi liên tục trong ngày.