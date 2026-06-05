Tỷ giá ngoại tệ ngày 5/6: USD bật tăng

(VTC News) -

Lúc 8h30 sáng 5/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.147 đồng, tăng nhẹ so với phiên trước. Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng giá từ 23.889,65-26.404,35 VND/USD.

Trên thị trường thế giới, chỉ số US Dollar Index (DXY), thước đo sức mạnh của đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt, giảm 0,10% xuống còn 99,43 điểm.

Sau khi chạm mức cao nhất trong gần hai tháng, đồng bạc xanh hạ nhiệt khi tâm lý lạc quan về khả năng đạt được lệnh ngừng bắn tại Lebanon phần nào làm giảm nhu cầu nắm giữ các tài sản trú ẩn an toàn. Tuy nhiên, những diễn biến căng thẳng tại Trung Đông vẫn khiến thị trường duy trì sự thận trọng.

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố sáng 5/6 tăng nhẹ so với phiên trước. (Ảnh: Reuters)

Đồng EUR tăng 0,15%, lên mức 1,1616 USD/EUR. Trong khi đó tại Châu Á, đồng yên Nhật suy yếu, chạm mức 160 JPY/USD ngày thứ ba liên tiếp. Đây được xem là "lằn ranh đỏ" có thể kích hoạt sự can thiệp từ giới chức Nhật Bản nhằm ngăn đà mất giá của đồng nội tệ.

Tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối

Dưới đây là bảng tỷ giá tham khảo giữa đồng Việt Nam và các loại ngoại tệ tại Cục Quản lý ngoại hối được cập nhật lúc 9h phút ngày 5/6/2026:

Ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua (Đơn vị: VND) Bán (Đơn vị: VND) USD Đô la Mỹ 23.938,00 26.352,00 EUR Đồng Euro 27.723,00 30.641,00 JPY Yên Nhật 149,00 165,00 GBP Bảng Anh 32.068,00 35.444,00 CHF Phơ răng Thuỵ Sĩ 30.186,00 33.364,00 AUD Đô la Úc 17.025,00 18.817,00 CAD Đô la Canada 17.190,00 18.999,00

Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank

Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại Vietcombank cập nhật lúc 9h sáng 5/6/2026:

Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản USD 26.094 26.124 26.404 - EUR 29.793,94 30.094,89 31.364,62 - AUD 18.277,69 18.462,31 19.053,53 - GBP 34.435,85 34.783,69 35.897,57 - CAD 18.459,34 18.645,8 19.242,9 - CHF 32.529,62 32.858,2 33.910,43 - CNY 3.781,6 3.827,43 3.950 - HKD 3.266,39 3.299,39 3.425,54 - JPY 158,9 160,5 168,99 - THB 710,47 789,41 822,88 -

Tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng BIDV

Dưới đây là bảng tỷ giá ngoại tệ tại BIDV cập nhật lúc 9h sáng 5/6/2026:

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Bán tiền mặt Bán chuyển khoản USD 26.124 26.124 26.404 - EUR 30.033 30.057 31.371 - AUD 18.363 18.429 19.049 - CHF 32.921 33.023 33.871 - CNY - 3.810 3.940 - CAD 18.560 18.620 19.233 - GBP 34.675 34.769 35.830 - HKD 3.291 3.301 3.427 - JPY 160,03 160,32 169,33 - THB 767,04 776,51 827,91 - KRW 15,68 16,35 17,73 -

Lưu ý, tỷ giá ngoại tệ tại các ngân hàng có thể thay đổi liên tục trong ngày, khách hàng nên cập nhật ngay trước thời điểm giao dịch.