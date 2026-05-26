Chi tiết tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại Ngân hàng Techcombank

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay tại ngân hàng Techcombank mới nhất được khảo sát lúc 09h09 ngày 26/5/2026 (đơn vị: VND).

Tỷ giá ngoại tệ liên tục được cập nhật nên có thể thay đổi theo thời gian. Khách hàng nên liên hệ hotline Techcombank, kiểm tra trên website chính thức, gọi điện hoặc đến trực tiếp chi nhánh/phòng giao dịch gần nhất để có thông tin chính xác nhất.

Mã ngoại tệ Tên ngoại tệ Mua tiền mặt/séc Mua chuyển khoản Bán tiền mặt/séc Bán chuyển khoản AUD Đô la Úc 18.344 18.620 19.222 19.196 CAD Đô la Canada 18.549 18.826 19.451 19.442 CHF Franc Thụy Sĩ 32.975 33.361 34.050 34.015 CNY Nhân dân tệ 3.843 3.935 — — EUR Đồng Euro 30.022 30.295 31.397 31.320 GBP Bảng Anh 34.737 35.130 36.091 36.059 HKD Đô la Hồng Kông 3.232 3.434 — — JPY Yên Nhật 159.04 163.21 171.49 169.34 NZD Đô la New Zealand 15.113 15.701 — — SGD Đô la Singapore 20.090 20.373 21.015 20.898 THB Bạt Thái Lan 724 787 842 841 USD (1,2) Đô la Mỹ 26.084 26.394 — — USD (5,10,20) Đô la Mỹ 26.125 26.394 — — USD (50,100) Đô la Mỹ 26.153 26.168 26.394 26.394 KRW Won Hàn Quốc 16,5 18,4

Tỷ giá là gì?

Tỷ giá là mức giá biểu thị giá trị của một đồng tiền này so với một đồng tiền khác. Tỷ giá sẽ trực tiếp quyết định số tiền bạn nhận được hoặc phải trả khi chuyển đổi từ loại tiền này sang loại tiền khác.

Tỷ giá liên tục thay đổi từng ngày vì ảnh hưởng của quy luật cung cầu trên thị trường ngoại hối toàn cầu, cùng với nhiều yếu tố kinh tế, chính trị và tâm lý thị trường như: Cung - Cầu ngoại tệ; Các yếu tố kinh tế vĩ mô (lãi suất, lạm phát, tăng trưởng kinh tế, cán cân thương mại (xuất nhập khẩu) của các quốc gia); Chính sách của Ngân hàng Trung ương; Sự kiện chính trị và tin tức.

Tỷ giá ngoại tệ liên tục được các ngân hàng cập nhật trong ngày.

Cách tra cứu tỷ giá ngoại tệ tại Techcombank

Ngân hàng Techcombank hiện đang cung cấp công cụ tra cứu tỷ giá trực tuyến giúp khách hàng dễ dàng theo dõi tỷ giá nhiều loại ngoại tệ theo từng thời điểm giao dịch.

Khách hàng có thể chọn các kênh kiểm tra tỷ giá ngoại tệ Techcombank mới nhất như: Website chính thức của Techcombank, ứng dụng ngân hàng số Techcombank Mobile, chi nhánh và phòng giao dịch Techcombank trên toàn quốc hoặc các trang thông tin tài chính cập nhật tỷ giá ngân hàng.

Tuy nhiên, theo thông tin từ website chính thức của Techcombank, tỷ giá ngoại tệ được cập nhật liên tục và chỉ mang tính chất tham khảo tùy theo thời điểm giao dịch thực tế.

Lưu ý khi đổi ngoại tệ tại Techcombank

Khi thực hiện giao dịch đổi ngoại tệ tại Techcombank, khách hàng lưu ý mang theo giấy tờ tùy thân, theo dõi kỹ chênh lệch giữa giá mua và bán, kiểm tra lại tỷ giá trước khi giao dịch.

Ngoài ra, tỷ giá áp dụng cho giao dịch online có thể khác so với giao dịch trực tiếp tại quầy.