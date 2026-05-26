Kỳ lạ chiến dịch 'đi tiểu vì hành tinh'

Sân vận động Eleda Stadion, sân nhà của câu lạc bộ bóng đá Malmö FF ở Thụy Điển, ngày 24/5 bắt đầu triển khai dự án thu gom 1.000 lít nước tiểu của khán giả nhằm nghiên cứu sản xuất phân bón thay thế cho các loại phân bón tổng hợp có nguồn gốc từ nhiên liệu hóa thạch.

Thông điệp Pee for the planet (tạm dịch: Đi tiểu vì hành tinh) trong nhà vệ sinh sân vận động Eleda Stadion của câu lạc bộ Malmö FF. (Ảnh: Euronews)

Theo Trung tâm Luật Môi trường Quốc tế (CIEL), phân bón chứa nitơ hiện tạo ra khoảng 1,13 tỷ tấn khí thải CO2 tương đương mỗi năm trên toàn cầu, nhiều hơn tổng lượng phát thải của toàn ngành hàng không.

Nguồn cung phân bón tổng hợp cũng đang chịu áp lực lớn do bất ổn địa chính trị. Việc Iran tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz - tuyến vận tải quan trọng của thế giới - khiến khoảng một phần ba hoạt động thương mại phân bón toàn cầu bị đình trệ.

Eo biển này đồng thời là tuyến trung chuyển khí đốt tự nhiên quan trọng, nguyên liệu thiết yếu để sản xuất phân bón nitơ tổng hợp đang được sử dụng rộng rãi tại châu Âu và nhiều nơi khác.

Các nhà nghiên cứu cho rằng nước tiểu con người có thể trở thành giải pháp thay thế tiềm năng nhờ chứa hàm lượng cao ba dưỡng chất quan trọng đối với cây trồng gồm nitơ, phốt pho và kali - những thành phần chính của phân bón công nghiệp.

Dự án là sự hợp tác giữa Đại học Khoa học Nông nghiệp Thụy Điển (SLU), hãng sữa yến mạch Oatly, Malmö FF và tổ chức Sanitation360. Lượng nước tiểu thu thập tại sân vận động sẽ được xử lý để tạo phân bón phục vụ nghiên cứu.

"Chúng ta đang lãng phí một nguồn tài nguyên có giá trị", Björn Vinnerås, giáo sư tại SLU và chuyên gia của Sanitation360, cho biết.

Ông Vinnerås cho rằng việc tái sử dụng nước tiểu không khác nhiều so với tái chế nhựa, trong khi con người từ lâu đã quen với việc sử dụng phân động vật như bò, lợn hay gà để bón cây trồng.

Nhà vệ sinh phục vụ chiến dịch "Đi tiểu vì hành tinh" tại sân vận động MFF Eleda. (Ảnh: Euronews)

Sân nhà của Malmö FF đã được lắp đặt 15 bồn tiểu cùng một nhà vệ sinh có khả năng thu gom nước tiểu cho dự án.

Từ trận đấu ngày 24/5 tới trận sân nhà cuối cùng của Malmö FF trong mùa giải vào cuối tháng 11, sân vận động sẽ trở thành nơi thử nghiệm công nghệ thu gom nước tiểu, đồng thời đánh giá các yếu tố liên quan tới vệ sinh, hậu cần và mức độ chấp nhận của công chúng.

Nhóm nghiên cứu cũng đang kiểm tra mức độ an toàn của loại phân bón này đối với cây lương thực, đặc biệt liên quan tới nguy cơ tồn dư dược phẩm hoặc mầm bệnh trước khi công nghệ có thể triển khai quy mô lớn.

Nếu thành công, dự án có thể mở đường cho việc cải tiến hạ tầng nhà vệ sinh và phát triển các hệ thống thu gom nước tiểu quy mô lớn trong tương lai.

Các nhà nghiên cứu cho biết nước tiểu về lý thuyết có thể thay thế tới 30% lượng phân bón tổng hợp đang được sử dụng tại Thụy Điển.

Dự án cũng được kỳ vọng giúp giảm áp lực xử lý nước thải tại các địa điểm đông người như sân vận động sức chứa 22.500 chỗ của Malmö FF. Hiện nay, nhiều dưỡng chất trong nước tiểu không được thu hồi mà trở thành tác nhân gây ô nhiễm sông hồ và biển.

Về lâu dài, nhóm nghiên cứu muốn tìm hiểu liệu người tiêu dùng có sẵn sàng chấp nhận thực phẩm được sản xuất bằng nguồn dinh dưỡng tái chế từ nước tiểu hay không.