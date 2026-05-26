Nhóm thanh niên cầm hung khí lạng lách, ném vỏ chai, xit hơi cay vào cảnh sát

Hồi 1h55 ngày 23/5, tại số 951 đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, tổ công tác Y13/141 Công an TP Hà Nội phát hiện Phạm Quang Huy (SN 2009; trú ở phường Vĩnh Hưng, Hoàng Mai) đi xe máy Honda Vario màu đen, che biển số, chở Nguyễn Trung Dũng ngồi sau cầm theo 1 ống tuýp bằng kim loại sáng màu dài khoảng 3m.

Đi cùng Huy còn 2 nam thanh niên khác lái xe máy Honda Vision màu xám, che biển số, nam thanh niên ngồi sau cũng cầm theo 1 ống tuýp bằng kim loại sáng màu dài khoảng 3m.

Hai trong số 4 thanh niên tại cơ quan công an.

Nhóm 4 nam thanh niên đi xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi trên đường Giải Phóng, hướng về phía đường Trường Trinh. Tổ công tác yêu cầu nhóm nam thanh niên đừng xe nhưng 4 thanh niên tăng ga, lạng lách, đánh võng bỏ chạy theo đường Giải Phóng, rẽ vào đường Kim Đồng, đi vào đường Tân Mai, rẽ vào đường Đến Lừ rồi ra đường Tân Mai.

Trên đường bỏ chạy, Nguyễn Trung Dũng ngồi sau ném nhiều vỏ chai bia, đồng thời rút bình xịt hơi cay xịt về phía tổ công tác.

Khi Phạm Quang Huy chở Nguyễn Trung Dũng đến ngách 279/31 đường Hoàng Mai, phường Tương Mai thì bị tổ công tác bắt giữ.

Tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng liên quan và bàn giao cho Công an phường Tương Mai giải quyết theo quy định.