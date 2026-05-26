Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi TSA đợt 3, thủ khoa đạt 93,76 điểm

(VTC News) -

Sáng nay 26/5, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 3 năm 2026 sau khi hoàn tất công tác chấm thi.

Đợt thi được tổ chức trong 3 kíp gồm sáng, chiều thứ Bảy (16/5) và sáng Chủ nhật (17/5), tại 32 điểm thi ở Hà Nội và 11 tỉnh, thành phố gồm Hải Phòng, Hưng Yên, Quảng Ninh, Sơn La, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Theo thống kê của nhà trường, kỳ thi có hơn 22.000 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ dự thi đạt 97%. Điểm cao nhất của đợt 3 là 93,76/100. Thủ khoa đợt 3 là học sinh đến từ Trường THPT Ninh Giang, Hải Phòng.

Thủ khoa Đánh giá tư duy Bách khoa đợt 3 đạt 93,76/100 điểm, đến từ Trường THPT Ninh Giang, Hải Phòng.

Kết quả chấm thi cho thấy có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm, 83 thí sinh đạt trên 80 điểm và 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt thi đạt 53,17/100.

Theo phổ điểm được công bố, phần lớn thí sinh đạt mức điểm tập trung ở khoảng trung bình đến khá. Số lượng thí sinh đạt điểm rất cao không nhiều.

Phổ điểm TSA đợt 3.

Phổ điểm thi Đánh giá tư duy Bách khoa năm 2026.

Tính chung cả 3 đợt thi TSA năm 2026, kỳ thi ghi nhận gần 60.000 lượt thí sinh dự thi. Điểm cao nhất toàn năm là 98,98/100. Có 13 thí sinh đạt trên 90 điểm, 175 thí sinh đạt trên 80 điểm và 1.577 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của cả năm đạt 54,96/100.

Thí sinh có thể truy cập hệ thống TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội để tra cứu kết quả thi bằng tài khoản đã đăng ký. Nhà trường cho biết sẽ cấp giấy chứng nhận kết quả thi dưới dạng ký số điện tử gửi trực tiếp vào tài khoản của thí sinh để phục vụ đăng ký xét tuyển đại học.

Kết quả bài thi Đánh giá tư duy hiện được hơn 50 trường đại học sử dụng trong công tác tuyển sinh năm 2026.