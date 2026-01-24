17.000 thí sinh nhập cuộc đua sớm, check-in tự động 10 giây thi đánh giá tư duy

(VTC News) -

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, trong đợt 1 này, hơn 17.000 thí sinh cả nước chính thức bước vào kỳ thi đánh giá tư duy (TSA), tăng 22% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khoảng 2.000 thí sinh là học sinh lớp 10 và 11, chiếm 12% tổng số đăng ký, cho thấy sự quan tâm sớm của học sinh đối với phương thức tuyển sinh này.

Ghi nhận tại “đại bản doanh” TSA, không khí thi cử diễn ra nghiêm túc, trật tự; công tác tổ chức gọn gàng, ứng dụng công nghệ giúp thí sinh giảm áp lực và thuận lợi khi làm thủ tục.

Từ 6h sáng, khuôn viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã đông kín sĩ tử và phụ huynh. Nhiều thí sinh tranh thủ ôn lại công thức, thảo luận đề cương trước giờ vào phòng thi. Ở khu vực check-in tự động, mỗi thí sinh chỉ mất khoảng 10 giây để hoàn tất thủ tục, giảm đáng kể tình trạng ùn ứ so với các năm trước.

Thí sinh có mặt từ sớm tại cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trước giờ thi TSA sáng 24/1.

Ba lô của các thí sinh được để lại ở khu vực kiểm tra.

Nguyễn Minh Đức, học sinh lớp 12 tại Hà Nội, cho biết: “Em luyện TSA khá nhiều nên tâm lý ổn. Quy trình check-in nhanh, giám thị hướng dẫn rõ ràng nên em không bị căng thẳng".

Đứng chờ con bên ngoài cổng trường, chị Nguyễn Thị Lan (Hải Dương) chia sẻ: “Gia đình đưa con lên Hà Nội từ tối hôm trước. Sáng nay thấy công tác tổ chức trật tự, khoa học nên phụ huynh rất yên tâm".

Thí sinh xếp hàng trật tự tại khu vực làm thủ tục dự thi.

Sáng 24/1, tại "đại bản doanh" TSA của ĐH Bách Khoa Hà Nội, hơn 1.500 thí sinh được trải nghiệm hệ thống check-in tự động.

Khu vực check-in tự động tại “đại bản doanh” TSA giúp mỗi thí sinh hoàn tất thủ tục trong khoảng 10 giây.

TS. Lê Đình Nam, Phó trưởng Ban Tuyển sinh Đại học Bách Khoa Hà Nội cho hay: "Với quy mô lớn, kỳ thi được tổ chức thành 3 kíp thi gồm sáng thứ Bảy, chiều thứ Bảy và sáng Chủ nhật, diễn ra trong hai ngày 24-25/1/2026, tại 28 điểm thi ở Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố: Hưng Yên, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Cụm thi đông thí sinh nhất là tại Đại học Bách khoa Hà Nội với 2.937 thí sinh; ít nhất là khu vực Tây Bắc (Lào Cai) với 88 thí sinh. Riêng tại “đại bản doanh” TSA, hơn 1.500 thí sinh được trải nghiệm hệ thống check-in tự động, góp phần rút ngắn thời gian làm thủ tục và tăng độ chính xác trong khâu xác thực thông tin".

Thí sinh hào hứng trước giờ thi.

Đề thi theo mô-đun, bảo mật nhiều lớp

Theo công bố của Đại học Bách khoa Hà Nội, đề thi TSA năm nay được xây dựng theo cấu trúc mô-đun linh hoạt, bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, tập trung đánh giá năng lực tư duy logic, phân tích - lập luận, khả năng giải quyết vấn đề và vận dụng kiến thức liên môn. Cách thiết kế này hướng tới kiểm tra bản chất năng lực học tập của thí sinh, thay vì ghi nhớ máy móc.

Nhà trường cho biết hệ thống ra đề, lưu trữ và truyền tải đề thi được triển khai trên nền tảng số bảo mật cao, với nhiều lớp mã hóa và phân quyền truy cập, đồng thời bố trí phương án dự phòng về điện, mạng tại các điểm thi. Các biện pháp này nhằm hạn chế tối đa rủi ro kỹ thuật, tạo điều kiện để thí sinh yên tâm, tập trung làm bài.

Không khí nghiêm túc tại hành lang các phòng thi trước giờ thi chính thức.

Thi sớm để làm quen áp lực

Nhiều thí sinh cho biết lựa chọn dự thi TSA ngay từ đợt đầu để có thêm cơ hội và làm quen với áp lực phòng thi. Em Trần Thu Hà, học sinh lớp 12 tại Nam Định, chia sẻ: “Em xác định theo khối kỹ thuật nên chọn thi TSA sớm. Nếu kết quả chưa như mong muốn, em vẫn còn cơ hội ở các đợt sau".

Phụ huynh em Hà cho biết thêm: “Gia đình ủng hộ con thi sớm để cọ xát, bớt áp lực cho kỳ thi tốt nghiệp THPT. Quan trọng là con tự tin và biết mình đang ở đâu".

Kiểm tra an ninh đảm bảo thí sinh không mang theo các thiết bị điện tử vào phòng thi.

Trước ngày thi, nhiều thí sinh đã tích cực ôn luyện, làm đề mô phỏng và tham gia các kỳ thi thử để làm quen cấu trúc đề và áp lực thời gian.

Em Nguyễn Thanh Tùng, học sinh lớp 12 tại Hà Nam, cho biết em đã làm hơn 10 đề thi thử TSA: “Đề mô-đun có nhiều câu hỏi vận dụng, phải suy nghĩ kỹ chứ không chỉ nhớ công thức. Thi thử giúp em rèn kỹ năng phân bổ thời gian tốt hơn".

Tương tự, Hoàng Minh Anh (Hà Nội) chia sẻ: “Lần đầu thi thử em bị thiếu thời gian ở phần Toán tư duy, nên hai tuần gần đây em tập trung cải thiện tốc độ làm bài. Nhờ vậy em tự tin hơn khi bước vào phòng thi sáng nay".

Cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh trong phòng thi.

Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết toàn bộ thí sinh đã nhận được thông báo dự thi qua tài khoản MyTSA, được nhắc nhở kiểm tra kỹ thời gian, địa điểm và mang theo căn cước công dân khi làm thủ tục. Thí sinh chỉ được mang vào phòng thi các vật dụng theo quy định như bút viết, bút chì, thước kẻ, compa và máy tính cầm tay không có chức năng soạn thảo hay thu phát sóng.

Theo kế hoạch, kết quả thi TSA sẽ được công bố sau khoảng 10 ngày trên hệ thống MyTSA. Hiện, hơn 30 trường đại học, học viện trên cả nước đã công bố sử dụng kết quả thi TSA của Đại học Bách khoa Hà Nội trong xét tuyển đầu vào năm 2026, mở rộng cơ hội cho thí sinh đăng ký nhiều ngành học và cơ sở đào tạo khác nhau.