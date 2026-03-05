Hyundai tung ưu đãi lớn: Creta, Tucson hỗ trợ gần 60 triệu

(VTC News) -

Trong tháng 3/2026, Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức triển khai chương trình ưu đãi mang tên “Rinh xe tháng 3 - Bao la ưu đãi” dành cho khách hàng mua xe trên toàn quốc. Chương trình này được áp dụng cho người mua ký hợp đồng và hoàn tất giao dịch trong tháng, tập trung vào hai quyền lợi chính: Hỗ trợ tài chính trực tiếp và gia hạn bảo hành.

Hyundai Thành Công triển khai chương trình ưu đãi mới trong tháng 3.

Trong danh mục sản phẩm của Hyundai, hai mẫu xe gầm cao Creta và Tucson nhận được mức hỗ trợ đáng kể, giúp tăng tính cạnh tranh trong các phân khúc SUV đô thị.

Theo đó, mẫu SUV cỡ B - Hyundai Creta - đang nhận mức ưu đãi tổng cộng lên đến 50.000.000 VNĐ, bao gồm khuyến mại từ HTV, đại lý cùng các quyền lợi thẻ hội viên. Tương tự, Hyundai Tucson - mẫu xe có doanh số hàng đầu của Hyundai Thành Công trong năm 2025 - được áp dụng mức hỗ trợ tối đa lên tới 58.000.000 VNĐ trong tháng 3. Giá trị bao gồm khuyến mại từ HTV và Đại lý, quyền lợi Thẻ hội viên Hyundai hạng Bạch kim.

Cùng với Creta và Tucson, Hyundai cũng áp dụng chương trình ưu đãi với nhiều mẫu xe nổi bật khác. Chương trình không chỉ đưa ra mức hỗ trợ trực tiếp khi mua xe, mà còn gia hạn bảo hành, giúp người tiêu dùng thêm yên tâm sử dụng lâu dài.

Theo đại diện đơn vị phân phối, giai đoạn sau Tết Nguyên đán thường là lúc thị trường đi vào nhịp vận hành ổn định. Việc triển khai ưu đãi kép trong thời điểm này nhằm hỗ trợ khách hàng và các doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch đầu tư phương tiện mới phục vụ nhu cầu di chuyển gia tăng trong năm.