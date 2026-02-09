(VTC News) -

Liên doanh Ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) vừa chính thức triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt mang tên “Mua xe như ý - Đón xuân phú quý” dành cho khách hàng mua xe Hyundai trên toàn quốc trong tháng 2/2026.

Hyundai tung ưu đãi khủng dịp cận Tết.

Trong chương trình này, khách hàng có cơ hội nhận được tổng giá trị ưu đãi lên tới 220 triệu đồng cùng nhiều quyền lợi giá trị khác. Đáng chú ý, các mẫu xe gầm cao được ưa chuộng như Hyundai Santa Fe, Hyundai Palisade có mức khuyến mại tối đa lần lượt là 220 triệu và 200 triệu đồng. Mẫu MPV 7 chỗ Stargazer cũng nhận mức ưu đãi lên đến 96 triệu đồng, trong khi mẫu sedan hạng B Accent được hỗ trợ 64 triệu đồng.

Cùng với các ưu đãi nói trên, Hyundai Thành Công tiếp tục khẳng định cam kết về chất lượng sản phẩm khi áp dụng chính sách bảo hành lên tới 8 năm hoặc 120.000 km cho các mẫu xe như Santa Fe, Accent, Stargazer và Grand i10. Đây được đánh giá là chế độ bảo hành dài hạn hàng đầu thị trường hiện nay.

Đại diện HTV chia sẻ, thông qua chương trình bảo hành dài gấp đôi so với thị trường này, đơn vị mong muốn khách hàng hoàn toàn yên tâm về quyết định đầu tư cũng như hành trình sử dụng xe lâu dài, tiết kiệm. Chương trình được áp dụng tại các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc với các hợp đồng mua bán được giao dịch thành công trong tháng.