Rộ tin 'chị Bờ Vai' nhận thù lao cao nhất phim, Trấn Thành phản hồi ra sao?

(VTC News) -

Những ngày qua, mạng xã hội lan truyền danh sách được cho là mức thù lao Trấn Thành chi trả cho dàn diễn viên đóng phim Thỏ ơi. Thông tin thu hút sự quan tâm lớn của công chúng.

Theo các bài đăng, ca sĩ LyLy (vai Hải Linh - chị Bờ Vai) được cho là người nhận cát-sê cao nhất đoàn phim, khoảng 1,2 tỷ đồng. Ngoài diễn xuất, cô còn sáng tác và thể hiện ca khúc nhạc phim Giữ anh em cũng làm không xong.

Trấn Thành phủ nhận trả cát-sê cho LyLy lên đến 1,2 tỷ đồng.

Xếp sau là rapper Pháo với mức thù lao được đồn đoán khoảng 700 triệu đồng cho vai Nhật Hạ. Ca sĩ Văn Mai Hương lần đầu lấn sân điện ảnh nhưng được trả với mức cát-sê 500 triệu đồng.

Hai diễn viên nam Quốc Anh và Vĩnh Đam lần lượt có mức thù lao khoảng 600 triệu đồng và 250 triệu đồng.

Trước những thông tin lan truyền chưa kiểm chứng, đạo diễn Trấn Thành lên tiếng. Anh khẳng định thông tin bảng lương được cho là của dàn diễn viên sai sự thật.

"Bảng lương của diễn viên Thỏ ơi trật lất. Tôi thấy nhiều người muốn đăng gì là đăng, không cần kiểm chứng sự thật luôn. Lạ thật ấy”, Trấn Thành chia sẻ. Nam đạo diễn còn hài hước cho biết diễn viên Lê Khuyến Dương (còn được biết đến với tên gọi Chị Phiến) lương cao nhất phim.

Trước đó, trong các buổi giao lưu và phỏng vấn, Trấn Thành cùng ê-kíp chưa từng công bố mức thù lao cụ thể với dàn diễn viên. Một số diễn viên như LyLy, Pháo hay Vĩnh Đam chỉ chia sẻ rằng họ nhận được cát-sê cao khi tham gia dự án.

"Thỏ ơi" đang có doanh thu hơn 395 tỷ đồng.

Thỏ ơi là phim điện ảnh thứ 5 do Trấn Thành đạo diễn, với cốt truyện xoay quanh ba cặp đôi với ba câu chuyện tình yêu. Phim khai thác những góc khuất trong hôn nhân và mối quan hệ của người trẻ như ngoại tình, thao túng tâm lý và bạo lực cảm xúc. Việc ra mắt một bộ phim gắn nhãn 18+ giữa mùa Tết - vốn quen với không khí gia đình, nhẹ nhàng được xem là bước đi mạo hiểm của nam đạo diễn.

Dự án quy tụ nhiều gương mặt chưa từng đóng phim điện ảnh như LyLy, Pháo hay Văn Mai Hương. Tuy nhiên, sau khi ra mắt, phần lớn diễn viên được nhận xét tròn vai. Riêng Văn Mai Hương là nhân tố tạo bất ngờ, thu hút khán giả.

Phim hiện có doanh thu 395 tỷ đồng sau hơn một tuần công chiếu. Việc Thỏ ơi tiến sát mốc 400 tỷ đồng càng củng cố vị thế “bảo chứng phòng vé” của Trấn Thành mỗi dịp Tết. Trước đó, các phim do anh đạo diễn đều đạt doanh thu ấn tượng: Mai thu 551 tỷ đồng, Nhà bà Nữ đạt 460 tỷ đồng, Bố già đạt 427 tỷ đồng và Bộ tứ báo thủ cán mốc 332 tỷ đồng. 5 bộ phim của Trấn Thành đều nằm trong nhóm phim Việt có doanh thu cao nhất mọi thời.