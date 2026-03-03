TP.HCM muốn khởi công đường vành đai hơn 207 km nối Đông Nam Bộ ngày 19/5

(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo quan trọng liên quan đến loạt dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố theo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính về đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải.

Đáng chú ý, với dự án Đường Vành đai 4 TP.HCM, lãnh đạo UBND TP.HCM giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Với yêu cầu phải hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, để phấn đấu khởi công vào ngày 19/5 tới.

Hướng tuyến siêu dự án Vành đai 4 qua 3 tỉnh thành Đông Nam bộ, kết nối các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương...

Siêu dự án Vành đai 4 có 10 dự án thành phần, đã được HĐND TP.HCM thông qua.

Tuyến đường vành đai này có chiều dài 207,26km, đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh. Trong đó Tây Ninh 78,3 km (trên địa phận Long An cũ); Đồng Nai 46,08 km.

Phần đi qua TP.HCM dài 82,88km, bao gồm địa phận Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.HCM và Bình Dương (cũ). Đoạn đi qua Bình Dương dài 47,95km, đã được HĐND tỉnh Bình Dương trước đây thông qua, và khởi công tháng 6/2025.

Tổng mức đầu tư dự án (giai đoạn 1) ước tính 120.412,55 tỷ đồng, kết hợp cả vốn ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và vốn BOT. Mỗi tỉnh thành có dự án đi qua sẽ triển khai các dự án thành phần tương ứng.

Vành đai 4 đang là tuyến đường có quy mô đầu tư lớn nhất khu vực Đông Nam Bộ. Giai đoạn đầu được thiết kế 4 làn cao tốc, nhưng giải phóng mặt bằng với quy mô hoàn chỉnh cho 8 làn xe, để dự trữ quỹ đất mở rộng sau này.

Đây là tuyến cao tốc liên vùng, kết nối các tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, TP.HCM - Mộc Bài, TP.HCM - Trung Lương... hoàn chỉnh mạng lưới cao tốc kết nối TP.HCM với các tỉnh trong vùng Đông Nam Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nam Bộ, Tây Nguyên và kết nối với Campuchia.

Khi đưa vào khai thác, tuyến đường được kỳ vọng tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Phối cảnh đường Vành đai 4 (Nguồn: Sở xây dựng TP.HCM)

Cuối năm 2025, UBND TP.HCM đã ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo triển khai dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4, với 15 thành viên, do ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TP.HCM làm Trưởng Ban chỉ đạo.

Các Phó Trưởng ban gồm 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh. Thành viên Ban chỉ đạo gồm lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Sở Tài chính của TP.HCM, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh.

Sở Xây dựng TP.HCM cũng trình UBND TP.HCM kế hoạch cụ thể các bước đầu tư, hoàn thiện tuyến đường này vào cuối năm 2025.

Trong đó, với nhóm dự án thành phần sử dụng vốn đầu tư công, công tác giải phóng mặt bằng triển khai từ tháng 2/2026 và hoàn tất trong năm. Đến giữa năm 2026 bàn giao tối thiểu 70% mặt bằng đủ điều kiện khởi công.

TP.HCM và Đông Nam bộ đang chạy đua đầu tư hạ tầng kết nối, với mục tiêu tạo sức lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội cho cả khu vực; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và cả nước.

Với nhóm dự án theo hình thức BOT, việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến vào tháng 3/2026. Công tác lựa chọn nhà đầu tư và ký hợp đồng BOT sẽ hoàn tất giữa năm 2026 và khởi công, hoàn thành dự án vào quý II/2028.

TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh thống nhất khung tiêu chuẩn áp dụng chung cho toàn tuyến, đồng bộ giải pháp kỹ thuật tại nơi tiếp giáp giữa các dự án thành phần. Ba địa phương cũng sẽ thống nhất đơn giá bồi thường tại khu vực giáp ranh, bảo đảm tương đồng và đúng quy định.

Cùng với Vành đai 4, một dự án cũng được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi theo chỉ đạo của Thủ tướng là dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài (giai đoạn 1).

UBND TP.HCM yêu cầu Sở Tài chính phối hợp các cơ quan liên quan hoàn thành công tác lựa chọn nhà đầu tư thực hiện cao tốc TP.HCM - Mộc Bài ngay trong tháng 4. Quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư phải tuân thủ đúng quy định, không để xảy ra tình trạng thông thầu, bán thầu hoặc chia nhỏ gói thầu...