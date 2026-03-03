Đóng

Mỹ - Israel tấn công dồn dập, Iran dọa đốt cháy mọi tàu qua Eo biển Hormuz

(VTC News) -

Cuộc xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bước sang ngày thứ 4, Iran tung đòn "cuồng nộ" trả đũa, cảnh báo đốt cháy mọi tàu qua Eo biển Hormuz.

LINH NGÂN
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới