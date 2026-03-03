Hà Nội 'thần tốc' phá dỡ loạt công trình để làm đường Vành đai 2,5

Những ngày qua, tiến độ phá dỡ diễn ra dồn dập khiến nhiều người dân sống quanh khu vực bất ngờ. Bà Minh, người dân sinh sống gần khu vực dự án, cho biết bà chứng kiến quá trình giải phóng mặt bằng nhiều năm nhưng chưa khi nào thấy tiến độ được đẩy nhanh như thời gian gần đây. “Trước đây làm rất chậm, có thời điểm gần như không thay đổi gì. Nhưng khoảng vài tháng trở lại đây, việc vận động, bàn giao rồi phá dỡ diễn ra liên tục. Có thể nói nhanh chưa từng thấy so với những năm trước”, bà Minh chia sẻ.