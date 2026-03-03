Đóng

Mỹ có chiến thắng Iran, chiến sự Trung Đông đi về đâu?

(VTC News) -

Đại tá Nguyễn Minh Tâm phân tích những lý do Iran trở thành "khúc xương khó nuốt", đặc biệt là chiều sâu chiến lược có thể khiến Mỹ sa lầy, không lối thoát.

Thu Hà
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới