iPhone 17e ra mắt: Hiệu suất vượt trội, giá không đổi

Sau nhiều tháng rò rỉ thông tin và đồn đoán, Apple đã chính thức giới thiệu chiếc iPhone giá rẻ mới nhất mang tên iPhone 17e. Như dự đoán, thiết kế của iPhone 17e tương tự như phiên bản tiền nhiệm, nhưng được trang bị nhiều nâng cấp quan trọng trong khi vẫn giữ nguyên mức giá.

iPhone 17e được trang bị chip A19, cùng bộ xử lý với iPhone 17 cao cấp, mang lại hiệu suất vượt trội so với phiên bản năm ngoái. Đặc biệt, thiết bị này sở hữu modem C1X, nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e.

Thiết kế của iPhone 17e tương tự như phiên bản tiền nhiệm. (Ảnh: Digital Trends)

Một trong những cải tiến đáng chú ý là việc Apple đã bổ sung hỗ trợ MagSafe, cho phép sạc không dây Qi2 15W và tương thích với nhiều phụ kiện từ tính như bộ sạc không dây, ốp lưng và giá đỡ thẻ từ tính.

Độ bền của iPhone 17e cũng được cải thiện với màn hình Super Retina XDR 6,1 inch, được bảo vệ bởi lớp Ceramic Shield 2, có khả năng chống trầy xước tốt hơn gấp ba lần.

Dung lượng lưu trữ của iPhone 17e cũng được nâng cấp đáng kể, với phiên bản cơ bản bắt đầu từ 256GB, gấp đôi so với phiên bản trước đó ở cùng mức giá.

iPhone 17e có một tuỳ chọn màu mới là hồng nhạt. (Ảnh: Digital Trends)

Các thông số kỹ thuật khác vẫn giữ nguyên, bao gồm camera sau 48MP, camera trước 12MP và pin có thời gian sử dụng lên đến 26 giờ phát video khi sạc đầy.

iPhone 17e có dung lượng lưu trữ khởi điểm 256GB với giá bán 17,99 triệu đồng và bản 512GB có giá 24,49 triệu đồng. Thiết bị có các màu đen, trắng và một màu mới là hồng nhạt. Việc đặt trước ở Việt Nam bắt đầu vào ngày 4/3, và sản phẩm sẽ có mặt trên thị trường một tuần sau đó, ngày 11/3.

Apple đã bổ sung hỗ trợ MagSafe cho iPhone 17e. (Ảnh: Digital Trends)

Với iPhone 17e, Apple tiếp tục chiến lược cung cấp một lựa chọn giá cả phải chăng hơn trong dòng sản phẩm iPhone, nằm dưới iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng vẫn giữ lại nhiều tính năng cốt lõi.

Với hiệu suất nhanh hơn, độ bền cải thiện, hỗ trợ MagSafe và dung lượng lưu trữ gấp đôi, iPhone 17e hứa hẹn sẽ là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng đang sở hữu các mẫu iPhone cũ hơn.